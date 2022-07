Sam Bankman-Fried, le PDG de la plateforme d’échange FTX, compte utiliser une partie des fonds de l’entreprise pour aider les autres acteurs du monde des cryptos, qui souffrent fortement du bear market. Qu’est-ce qui motive le milliardaire ?

Une crise qui est en train de passer, selon le patron de FTX

Le patron de FTX a confirmé son intention dans un entretien auprès de Reuters, paru hier. Sam Bankman-Fried (SBF) estime que le gros de l’orage est passé pour les entreprises cryptos. Il avoue par ailleurs ne pas avoir anticipé que la crise serait aussi importante. Pour rappel, plusieurs entreprises cryptos se sont déclarées en faillite récemment. Hier, c’est Voyager Digital qui se plaçait sous le régime de faillite des États-Unis. Selon « SBF »,

« Je ne pense pas que cela soit une crise existentielle pour l’industrie, mais je pense que c’est quand même pire que ce que j’aurais anticipé. »

Selon Sam Bankman-Fried, plusieurs entreprises ont déjà contacté FTX, et il se pourrait que des plateformes d’échange mineures fassent encore faillite. Mais pour lui, les crises en cascade, comme celle qui a touché Three Arrows Capital et Voyager Digital, seraient désormais derrière nous.

Sam Bankman-Fried compte aider les entreprises cryptos

Reste que FTX compte mettre à disposition ses fonds pour sauver ceux qui en ont besoin. Sam Bankman-Fried précise qu’il se concentrera sur des entreprises qui manquent de liquidité, mais pas nécessairement d’actifs. Au total, ce sont 2 milliards de dollars qui pourraient être débloqués pour gérer un événement d’ampleur.

L’homme confirme qu’il a également utilisé une partie de ses fonds personnels pour sauver des entreprises, lorsqu’il jugeait que ce n’était pas approprié pour FTX de le faire :

« FTX a des actionnaires, et nous avons un devoir de faire les choses de manière raisonnable pour eux. Et je me sens certainement plus confortable avec l’idée d’incinérer mon propre argent. »

Protéger l’industrie crypto

Pour Sam Bankman-Fried, l’idée n’est pas seulement de protéger des entreprises. Il s’agit de préserver la confiance des utilisateurs, une étape cruciale pour sortir de ce « crypto-winter » :

« C’est incroyablement important d’avoir des clients qui ont confiance dans le fait que les choses fonctionneront de la manière dont cela a été annoncé. Si [cette confiance] est brisée, c’est incroyablement compliqué de la retrouver. »

FTX a été épargné par le gros temps qui secoue le monde des cryptomonnaies en ce moment. L’entreprise, qui dispose actuellement de 300 employés, compte bien occuper une place de choix au sein de l’écosystème dans les années à venir. Ces actes de charité montrent en tout cas que la plateforme dispose certainement de la puissance de feu nécessaire pour passer cette période.

Source : Reuters

