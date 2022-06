La plateforme FTX prévoit-elle vraiment d'acquérir Robinhood ?

Une multitude de personnes proches du sujet ont déclaré hier à Bloomberg que Sam Bankman-Fried, le PDG de la plateforme FTX, réfléchissait activement à la façon de procéder pour acquérir l'application de trading Robinhood.

Le cours de l'action de Robinhood (HOOD) a légèrement grimpé suite à l'annonce de cette potentielle acquisition par FTX, passant de 8,40 $ à 9,70 $ en l'espace de quelques minutes, avant de retourner proche des 9 $.

Peu de temps après la publication de Bloomberg, Sam Bankman-Fried a affirmé que FTX n'était pas sur le point d'acquérir Robinhood, bien que d'éventuels partenariats puissent être mis en place :

« Nous sommes enthousiasmés par les perspectives commerciales de Robinhood et les moyens potentiels de partenariat avec eux, et j'ai toujours été impressionné par l'entreprise que Vlad et son équipe ont construite. Cela étant dit, il n'y a pas de conversations actives de fusion et d'acquisition avec Robinhood. »