Sam Bankman-Fried, le PDG de FTX, achète 7,6 % des parts de Robinhood

Sam Bankman-Fried achète des parts de Robinhood

Le jeune milliardaire PDG de la plateforme de FTX, Sam Bankman-Fried, aurait acheté 7,6 % des parts de Robinhood le 2 mai, selon un document de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.

Avec 648 millions de dollars investis dans la société de services financiers américaine, soit 56 millions de parts, SBF devient son troisième plus grand actionnaire. L'achat a été révélé via un formulaire 13D, utilisé lorsque les investisseurs prévoient de jouer un rôle actif dans la société concernée, notamment par exemple via un poste au conseil d'administration.

Le PDG de FTX a révélé que pour le moment, cela n'était pas à l'ordre du jour, mais que ce n'était pas non plus exclu sur le plus long terme.

Ce nouvel investissement pourrait se révéler décisif pour le futur de Robinhood. Effectivement, quelques heures avant l'annonce de l'achat de ces parts par Sam Bankman-Fried, les actions de la société avaient atteint 7,71 dollars, soit leur plancher le plus bas.

Le cours est cependant remonté suite à l'annonce, les actions s'échangeant actuellement à 10,70 dollars sur la bourse du Nasdaq.

SBF a déclaré dans le document de la SEC que sa participation dans la société Robinhood était purement financière et qu'elle « représente un investissement attrayant », ce à quoi Robinhood a répondu « bien sûr, nous pensons aussi que c'est un investissement attrayant » via un tweet.

Robinhood présente dans les cryptomonnaies

Depuis qu'elle a commencé à orienter son service vers le marché des cryptomonnaies, la société Robinhood a petit à petit su capter l'intérêt d'un nombre croissant d'utilisateurs. Ainsi, de 2020 à 2021, ce nombre a quasiment doublé, passant de 12,5 à 22,7 millions.

Ceci étant, l'entreprise semble avoir du mal à garder ses utilisateurs, et les revenus ne suivent pas : le nombre d'utilisateurs actifs mensuels a chuté de 10 % au mois de mars en comparaison avec la même période l'année dernière, soit 15,9 contre 17,7 millions. Par conséquent, Robinhood a dû licencier 9 % de ses employés le mois dernier.

Pourtant, la société n'a pas tari en matière de nouvelles annonces depuis le début de cette année, par exemple avec la sortie de sa « Cash Card », une carte de paiement pensée pour attirer un public jeune, qui permet notamment d'arrondir les transactions du quotidien à l'euro supérieur afin d'épargner facilement.

Plus récemment, elle annonçait vouloir faire l'acquisition de Ziglu, une plateforme d'échange de cryptomonnaies basée au Royaume-Uni, démontrant ainsi sa volonté de s'implanter solidement sur les terres britanniques.

Sources : Document de la SEC, TradingView Robinhood Markets, Statista

