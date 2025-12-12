Bitcoin (BTC) à 70 000 dollars ? Ces analystes lancent l’alerte pour la fin d’année

Le cours du Bitcoin hésite, alors que les analystes tentent d’évaluer quelle direction va prendre la plus grande cryptomonnaies. Selon plusieurs d’entre eux, le scénario du « bull » est à écarter, avec un cours qui va poursuivre sa correction vers les 70 000 dollars.

Le cours du Bitcoin (BTC) pourrait-il toucher les 70 000 dollars ?

Dire que le cours du Bitcoin est hésitant est un euphémisme. La plus grande cryptomonnaie s’échange dans un range depuis qu’il a franchi le seuil des 100 000 dollars à la fin du mois de novembre, attendant de nouveaux signes.

Le cours du BTC bloqué dans un range – Sortira-t-il par le haut ou par le bas ?

Si certains espèrent une reprise d’ici à la fin de l’année, notamment JPMorgan, d’autres sont moins optimistes. Selon le trader Ted Pillows, les ressemblances entre ce cycle et ce dernier sont particulièrement fortes, ce qui n’augure rien de bon :

The resemblance between the $BTC current cycle and the last cycle is truly shocking. If this plays out, a pump to $100,000 and then a dump below $70,000. pic.twitter.com/ulJ6yu1uHZ — Ted (@TedPillows) December 11, 2025

L’analyste estime que le cours du BTC pourrait « pumper » jusqu’au seuil des 100 000 dollars, avant de chuter sous les 70 000 dollars.

Une chute jusqu’à 50 000 dollars ?

Ce scénario est également privilégié par l’analyste Roman, qui souligne que les espoirs de taux d’intérêt de la Fed en baisse ne sauveront pas le cours du BTC :

Les taux d’intérêt ont déjà baissé et cela n’a rien changé. Le prix va aller plus bas.

Selon lui, le cours du BTC va plonger jusqu’aux 76 000 dollars, voire davantage.

Le bull run, c’est fini. Votre meilleure option désormais, c’est de prévoir le prochain lorsqu’on atterrira sur les 50 000 dollars.

Pour la firme d’analyse Glassnode, la contradiction de la liquidité va amener une période de forte volatilité pour le cours du BTC :

Les pertes latentes dans l’ensemble de l’écosystème crypto ont récemment grimpé à environ 350 milliards de dollars, dont environ 85 milliards rien que pour le BTC. Avec plusieurs indicateurs on-chain signalant une contraction de la liquidité à tous les niveaux, le marché devrait entrer dans un régime de forte volatilité dans les semaines à venir.

Les investisseurs en Bitcoin pourraient donc devoir continuer à s’accrocher, alors que l’enthousiasme démesuré du début d’année s’est bel et bien dissipé. Wait and see…

Source : Roman, Ted Pillows

