Bitcoin à 29 900 $ le 19 juillet 2023 – Le BTC peut-il éviter un retour à 28 300 $ ?

Nous sommes aujourd'hui le mercredi 19 juillet 2023 et le cours du Bitcoin évolue à 29 900 $ alors que la SEC a commencé à examiner les demandes d'ETF Bitcoin spot et qu'une première réponse devrait tomber en août.

Pendant ce temps, un objectif théorique pourrait envoyer le Bitcoin vers les 28 350$ dans les prochains jours, comme nous le verrons dans notre analyse. Mais avant cela faisons tout d'abord le point sur l'évolution du cours du BTC.

En plein test de support, le BTC reste fragile sur le court terme avec un prix qui chute de -2,60% en 7 jours.

La valeur du Bitcoin perd aussi légèrement en force face aux altcoins avec sa dominance qui baisse à 49,98% et l'ETH/BTC qui repasse en positif sur toutes les unités de temps.

Hier le Bitcoin est passé durant quelques heures en dessous de son support autour des 30 000$ avant de finalement le réintégrer. Pour le moment, le prix est donc de retour au-dessus de la Kijun (en violet) et a réintégré l'élargissement ascendant à angle droit (en jaune) qu'il avait cassé à la baisse.

Après cette fausse cassure, il sera intéressant de voir dans les prochaines heures si la valeur du BTC parvient à rester à l'intérieur de ce long range ou si elle repart pour son objectif théorique à 28 350$.



Graphique du cours du Bitcoin en 4 heures (h4)

Alors simple pullback avant de poursuivre sa baisse ou réintégration pour aller chercher à nouveau la partie haute du pattern ? Il faudra sur le chemin casser à la hausse le nuage vers 30 900$ qui représente une résistance de taille.

