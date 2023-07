ETF Bitcoin spot : la SEC commence à examiner les dernières demandes, une première réponse est attendue pour août

La course à l'ETF Bitcoin (BTC) au comptant, dont l'engouement a largement été propulsé par la demande du géant BlackRock déposée le mois dernier, a pris un nouveau tournant. La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, le régulateur chargé d'accepter ou refuser ce type de demandes, va commencer à étudier la dernière série de dépôts.

Ainsi, la demande d'ETF Bitcoin spot déposée par Bitwise a été publiée dans le registre hier, mardi 18 juillet, et les demandes suivantes vont être publiées aujourd'hui :

La demande d'ETF Bitcoin de Valkyrie, reconnue hier par la SEC, devrait être déposée dans le registre d'ici une vingtaine de jours. L'enregistrement de ces demandes d'ETF Bitcoin par la SEC signifie que le régulateur entre officiellement dans la période d'analyse de ces dernières.

Cette période peut varier de 45 à 240 jours, la SEC étant libre de demander des délais supplémentaires pour donner son accord. Si tel était le cas, le régulateur peut demander un premier délai supplémentaire de 45 jours, puis un second, puis 90 et enfin 60 jours. Passé ce dernier délai, la SEC est tenue de donner sa réponse finale.

Une première réponse du régulateur est attendue pour le 13 août concernant l'ETF Bitcoin déposé conjointement par Ark Invest et 21 Shares (ARK 21Shares Bitcoin ETF). Cette décision est attendue, puisqu'elle sera la première donnée par la SEC depuis l'arrivée de BlackRock dans la course aux ETF.

Ark et 21 Shares ont d'ailleurs récemment révisé leur demande afin d'y ajouter un accord de surveillance (conclu avec Coinbase), condition sine qua non pour espérer l'approbation du régulateur.

Comme l'a signalé James Seyffart, analyste chez Bloomberg Intelligence, la SEC ne donne que peu d'indications quant à l'éventualité qu'elle approuve ces ETF Bitcoin au comptant ou non :

We and many other believed that if the SEC went and started a common clock for all the recent filings it might indicate positive news for approval because SEC was getting ready to approve all on same day. No such luck for Bitcoin ETF hopefulls. They're sticking to the norms.

— James Seyffart (@JSeyff) July 18, 2023