Binance vise le milliard de dollars pour son fonds d'urgence crypto

Interrogé sur Bloomberg TV concernant la mise en place du fonds d'urgence précédemment évoqué, Changpeng Zhao, le PDG de Binance, a déclaré que ce dernier devrait atteindre le milliard de dollars.

Il s'agirait d'un fonds commun à la « structure souple » dans lequel tous les acteurs de l'écosystème pourraient déposer des fonds lorsqu'ils le souhaitent. Selon CZ, le fonds serait visible publiquement sur la blockchain grâce à une adresse de wallet classique. Il a par ailleurs précisé qu'un billet de blog devrait bientôt être disponible sur le site de Binance pour de plus amples détails.

Initialement annoncé suite à l'effondrement de FTX (le 2e exchange de cryptomonnaies le plus important il y a encore quelque temps), ce fonds d'urgence vise à soutenir financièrement les « projets qui sont solides, mais qui se retrouvent dans une crise de liquidité ».

👉 Découvrez notre tutoriel : Comment acheter des cryptomonnaies avec PayPal ?

Toujours dans cette interview télévisée, Changpeng Zhao a par ailleurs avoué qu'il regrettait d'avoir tweeté « trop tard » concernant la position fragile de FTX pré-faillite :

« Je pense qu'en tant qu'industrie, nous avons laissé FTX devenir trop gros avant de commencer à remettre en question certaines de ces choses. J'adopte donc l'approche où nous posons des questions beaucoup plus tôt. Cela ne signifie pas que nous attaquons nos pairs du secteur. Nous voulons simplement obtenir plus de transparence et plus d'examens dans l'industrie. »