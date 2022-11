Changpeng Zhao (CZ) confirme que Binance.US va soumettre une offre à Voyager Digital

S’il y a bien une communauté qui doit se sentir lésée dans la faillite de FTX, ce sont les clients de Voyager Digital. Et pour cause, après de nombreux rebondissements concernant le sauvetage de la plateforme, FTX.US devait racheter les actifs de l’exchange à hauteur de 1,4 milliard de dollars. Il va sans dire que depuis les récents épisodes, cette opération est tombée à l’eau :

Voyagers, in light of recent events and reports regarding FTX US, the customer vote will be canceled and the proposed sale will not move forward. We are in active discussions with several alternative bidders.

We will keep you updated on reorganization efforts.

— Voyager (@investvoyager) November 16, 2022