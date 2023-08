Binance : le responsable de l'exchange crypto en Asie-Pacifique a donné sa démission

Binance, le plus grand exchange de cryptomonnaies au monde, fait face à un autre départ majeur : Leon Foong, responsable de la région Asie-Pacifique, a récemment démissionné. Le mois précédent, Binance avait déjà essuyé le départ de 3 cadres supérieurs, alors qu'il continue de perdre des parts de marché.

Un nouveau départ majeur chez Binance

Voilà une information qui aurait à priori dû rester confidentielle et qui ne fera pas les affaires de Binance : après avoir perdu 3 cadres supérieurs le mois dernier, le plus grand exchange de cryptomonnaies au monde a vu le responsable de la région Asie-Pacifique donner sa démission.

Selon une information tout à fait exclusive de Bloomberg, Leon Foong avait dirigé l'expansion de Binance en Corée du Sud, en Thaïlande et au Japon, où l'exchange a d'ailleurs démarré son activité au début du mois d'août. Le mois dernier, c'était Hon Ng (l'avocat général de Binance), Steven Christie (le responsable de la conformité) et Patrick Hillmann (le responsable de la stratégie) qui avaient fait leurs adieux à la plateforme.

Changpeng Zhao, le PDG de Binance, avait déclaré que des remplaçants avaient été mis en poste pour les remplacer et que Patrick Hillmann était contraint de partir pour des raisons purement personnelles.

Alors que les parts de marché de Binance US, sa filiale américaine, ont quasiment été éclipsées par ses concurrents Kraken et Coinbase suite à ses conflits avec la Securities and Exchange Commission (SEC) et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), l'Asie et l'Extrême-Orient constituent un emplacement de premier plan pour son développement à l'international.

En Europe, la position de Binance n'est pas particulièrement simple non plus : l'exchange de cryptomonnaies est sous enquête en France et s'est vu contraint de quitter les Pays-Bas pour défaut d'enregistrement. En parallèle, Binance a retiré sa demande de licence sur le marché allemand le mois dernier, et se heurte actuellement à des obstacles réglementaires au Canada, en Belgique et en Australie.

Aucun porte-parole de Binance n'a souhaité donner d'information supplémentaire à propos de cette nouvelle.

Binance en perte de vitesse

Depuis ses différents soucis réglementaires, Binance a vu ses parts de marché chuter au profit de ses concurrents. Alors que la plateforme d'échange de cryptomonnaies dominait très largement le marché avec 63,68 % des parts au mois de février 2023, ces dernières ont baissé de quasiment 20 %, atteignant un peu moins de 46 %.

Parts de marché mensuelles des principaux exchanges de cryptomonnaies

Actuellement, la majeure partie de l'activité de Binance se déroule en Chine (bien que l'exchange ait démenti), puis en Corée du Sud, en Turquie et au Vietnam.

Au-delà de l'impact géographique de ses différents soucis avec les régulateurs, Binance s'est également retrouvée contrainte d'abandonner son stablecoin BUSD au profit du First Digital USD (FUSD), lancé au mois de juin dernier et listé le mois dernier sur l'exchange crypto.

Sur le même sujet – Binance lance un nouveau service de transfert instantané dans 9 pays d'Amérique latine

