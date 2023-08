Binance lance un nouveau service de transfert instantané dans 9 pays d'Amérique latine

Le futur de Binance serait-il testé en Amérique latine ? La plateforme propose un nouveau service de transfert instantané entre un compte sur sa plateforme et un compte bancaire externe, via Binance Pay. Qu’est-ce que cela change pour les utilisateurs ?

Binance propose un nouveau service de transfert en Amérique latine

La nouvelle a été annoncée cette semaine par Binance et son PDG de Changpeng Zhao. La fonctionnalité permet aux utilisateurs d’envoyer des fonds présents en cryptomonnaies, en les transférant de manière instantanée jusqu’à des comptes bancaires externes, où ils arrivent sous forme de monnaie fiat. C’est une petite révolution pour la plateforme, même si son ampleur est pour l’instant limitée.

« Un nouveau service qui permettra aux utilisateurs de transférer des cryptomonnaies via Binance Pay depuis 9 pays de la région, afin que la famille et les amis puissent recevoir de l’argent directement sur leurs comptes bancaires. »

Ce sont des opérateurs de paiement locaux qui ont été sollicités pour permettre ce nouveau service. Les pays qui peuvent désormais l’utiliser sont la Colombie, le Honduras, le Guatemala, l’Argentine, le Costa Rica, le Paraguay, la République dominicaine, le Panama, ainsi que le Mexique. Cette première phase ne permet cependant d’envoyer des fonds que dans deux localités : la Colombie et l’Argentine.

👉 Découvrez aussi notre guide – Comment acheter du Bitcoin en 2023 ? Faites-vous guider étape par étape

Découvrir Binance

10% de réduction sur vos frais avec le code SVULQ98B 🔥

Risque élevé de perte en capital ( en savoir plus

L’Amérique latine, terre d’accueil de nouvelles solutions de paiement ?

Comme le souligne Min Lin, le responsable de l’Amérique latine pour Binance, la région est un berceau d’où émergent de nouvelles technologies liées aux paiements :

« Binance renouvelle son engagement pour l’industrie crypto en Amérique latine, pour étendre les bénéfices offerts en termes d’inclusion financière, et pour développer de nouvelles manières d’utiliser les cryptomonnaies dans la vie quotidienne. »

Selon Min Lin, les individus présents dans la région sont particulièrement ouverts aux innovations, car ils connaissent parfois un contexte économique incertain. Une hyperinflation, et un taux de bancarisation relativement bas, sont souvent des réalités en Amérique latine. 42% des adultes d’Amérique latine et des Caraïbes ne posséderaient en effet pas de compte bancaire.

L’on note aussi en Amérique latine des appels de plus en plus marqués à se débarrasser de l’hégémonie du dollar. Les déclarations de dirigeants se sont multipliées ces derniers mois : Nicolás Maduro, le président du Venezuela, estimait ainsi il y a quelques jours que le dollar était un « outil pour la guerre économique ». Le contexte de dédollarisation, et les enjeux politiques qui en découlent, amplifient donc le phénomène.

👉 Écoutez cet article et toutes les autres actualités crypto sur Spotify

Confus et dépassé par les cryptomonnaies ? 🤔 Décelez les opportunités et prenez des décisions d'investissement éclairées 🔎

Source : Binance, communiqué

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.