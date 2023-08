Fin du BUSD : Binance mise sur un nouveau stablecoin relativement inconnu

On savait déjà que Paxos, l’émetteur du BUSD, devait stopper son programme de change d’ici à février 2024. Aujourd’hui, c’est la plateforme d’échange Binance qui confirme que les utilisateurs ne pourront plus changer leurs BUSD d’ici à cette date :

La plateforme invite donc les utilisateurs à échanger leurs BUSD tant qu’il en est encore temps, pour un des autres stablecoins présents sur Binance. Et elle en nomme un en particulier, qu’elle semble envisager comme héritier du BUSD.

L’exchange explique en effet à ses utilisateurs qu’ils peuvent échanger leurs BUSD contre du First Digital USD (FDUSD) sans frais, ou directement convertir leurs BUSD en FDUSD au ratio 1:1, en utilisant Binance Convert. Le service « auto-invest » est maintenu, mais là aussi Binance encourage les investisseurs à configurer leur plan avec des alternatives « comme le FDUSD ».

Le FDUSD est encore relativement inconnu, et pour cause : il a été lancé en juin dernier. Émis par la société First Digital Group, il n’a été listé sur Binance qu’en juillet. Il est donc particulièrement notable que Binance mette en avant un stablecoin si récent, et qui vient tout juste d’arriver dans ses listings. En ce qui concerne l’entreprise responsable, First Digital Group a levé l’année dernière 20 millions de dollars; il s’agit d’une filiale de Legacy Trust Company.

Depuis son listing sur Binance il y a un peu plus d’un mois, le FDUSD a connu une progression explosive, avec un volume d’échange qui a également grimpé en flèche… Au point de susciter l’étonnement et les critiques voilées de Paolo Ardoino, le directeur technique du concurrent Tether (USDT) :

Isn't it interesting that USDt is being pressured down (slightly, within 10bps, just to push market makers to react), and USDc, the main competitor that you would expect being gaining from the situation, is redeemed heavily nevertheless, while suddenly a competitor born 2 days…

— Paolo Ardoino 🍐 (@paoloardoino) August 3, 2023