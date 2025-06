Bientôt du trading d’actions tokenisées chez Coinbase ? La plateforme crypto presse la SEC

Mardi en fin d’après-midi sur X, Paul Grewal, le directeur juridique de Coinbase, a publié un message pour appeler la Securities and Exchange Commission (SEC) à autoriser le trading de produits tokenisés issus de la finance traditionnelle :

Passionnant ? Oui. Important ? Absolument. Mais une nouvelle de dernière minute ? Pas vraiment. On le répète depuis le début de l’année : SEC devrait permettre aux marchés de débloquer des titres tokenisés. Les fonds de dette, d’actions et d’investissement tokenisés offrent la possibilité d’une réglementation sur mesure pour les titres proposés et négociés via des méthodes nativement numériques.