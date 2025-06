Avec xStocks, Kraken lance le trading d'actions tokenisées sur la blockchain Solana

Et si vous pouviez investir dans des actions comme celles d'Apple ou Tesla directement depuis un exchange crypto ? C’est ce que proposera bientôt Kraken avec xStocks, sa nouvelle offre de tokens adossés à des actions et des ETF émis sur la blockchain Solana. Comment cela fonctionne-t-il ?

Apple, Tesla, S&P 500… des titres classiques en version tokenisée

La tokenisation des actifs financiers continue de gagner du terrain, et c’est aujourd'hui au tour de Kraken d’annoncer une initiative majeure. L'exchange de cryptomonnaies proposera prochainement, via xStocks, une nouvelle offre permettant aux clients hors des États-Unis d’obtenir une exposition à des actions et ETF américains emblématiques, sous forme de tokens émis sur la blockchain Solana. Une nouvelle étape dans le développement des actions tokenisées.

Parmi les titres concernés : Apple, Tesla, Nvidia ou encore le SPDR S&P 500 ETF (SPY). Plus de 50 actifs tokenisés seront disponibles dans un premier temps. Ces tokens ne seront pas accessibles aux clients résidant aux États-Unis, mais seront disponibles dans certaines juridictions non américaines, notamment en Europe, en Asie, en Afrique et en Amérique latine.

Derrière cette initiative, un partenariat avec Backed Finance, une société suisse spécialisée dans l’émission de titres financiers sur la blockchain. Chaque token xStock sera adossé à une action ou un ETF réel, détenu en réserve par Backed, et représentera une exposition indirecte à cet actif. Ces tokens pourront sous certaines conditions être échangés contre leur équivalent en dollars américains.

La particularité de cette offre réside dans le fait que les actifs sont émis nativement sur la blockchain : ils sont émis sous forme de tokens SPL, le standard de la blockchain Solana (à l’instar de l’ERC-20 pour Ethereum par exemple), permettant une intégration directe dans des wallets compatibles et des usages on-chain.

« L’accès aux actions américaines reste lent, coûteux et limité. Avec xStocks, nous voulons offrir une alternative ouverte, instantanée et sans frontières », explique Mark Greenberg, directeur monde de la division grand public de Kraken. « C’est notre vision de l’avenir de l’investissement », ajoute-t-il.

Une dynamique mondiale autour de la tokenisation

Le choix de l'écosystème Solana comme infrastructure de départ est loin d’être anodin. Performances élevées, frais réduits, finalité quasi-instantanée : autant de caractéristiques essentielles pour répliquer l’expérience d’un marché financier efficace, selon l'exchange. Mais Kraken ne s’interdit pas de déployer xStocks sur d’autres blockchains à l’avenir.

La plateforme avait déjà lancé en avril une offre de courtage plus traditionnelle pour les clients américains, avec plus de 11 000 actions et ETF disponibles via Kraken Securities. Le lancement de xStocks s’inscrit dans une stratégie plus large visant à rapprocher la finance traditionnelle des standards du Web3, notamment en rendant les actions échangeables sans interruption.

Cette annonce intervient alors que les acteurs traditionnels s’intéressent de plus en plus à la tokenisation : BlackRock, Franklin Templeton ou encore Robinhood multiplient les initiatives pour intégrer des actifs tokenisés à leur offre. Selon rwa.xyz, plus de 65 milliards de dollars d’actifs sont aujourd’hui tokenisés on-chain, même si les actions y occupent encore une place marginale.

