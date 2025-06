Gemini et Coinbase seraient les prochains à obtenir leur licence MiCA

Les plateformes Gemini et Coinbase devraient très bientôt décrocher leur licence européenne sous le règlement MiCA, via Malte et le Luxembourg. Si ces feu-verts ouvrent à deux géants l’accès aux 27 États membres, ils ravivent aussi les tensions entre autorités de régulation, inquiètes d’une « course à la baisse » des exigences.

