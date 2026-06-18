Le bear market fait une autre victime : Satori Finance, un protocole DeFi soutenu par Coinbase

Satori Finance, une plateforme de finance décentralisée (DeFi) spécialisée dans les contrats à terme perpétuels, a annoncé la cessation prochaine de ses activités. Les utilisateurs disposent d'un mois pour retirer leurs fonds.

Satori Finance ferme ses portes en plein bear market

Lancé avec l’ambition de démocratiser l’accès aux produits dérivés décentralisés, Satori Finance avait été soutenue par Coinbase Ventures et Polychain Capital. Mais malgré un tour de financement à 10 millions de dollars en 2022, cela n'a pas suffi.

La plateforme a annoncé son arrêt progressif. Selon les informations communiquées par l’équipe, cette décision résulte principalement de conditions de marché défavorables et d’un environnement devenu particulièrement compétitif pour les exchanges décentralisés spécialisés dans les produits dérivés.

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Au fil des dernières années, le secteur des perpétuels décentralisés a connu une forte concentration autour de quelques acteurs majeurs. Cette dynamique a rendu plus difficile l’acquisition d’utilisateurs et de liquidités pour les protocoles de taille intermédiaire. Dans ce contexte, Satori Finance n’est pas parvenu à atteindre une échelle suffisante pour assurer la pérennité de son modèle économique.

Une histoire courante ces derniers mois

La fermeture de Satori Finance intervient alors que le marché des produits dérivés crypto continue d’évoluer rapidement. Les plateformes centralisées conservent une position dominante, tandis que plusieurs protocoles décentralisés se disputent les volumes de trading et les fournisseurs de liquidité.

Cette annonce illustre également les difficultés auxquelles sont confrontés certains projets pourtant soutenus par des fonds d’investissement de premier plan. Si un financement important permet d’accélérer le développement d’un protocole, il ne garantit pas nécessairement son adoption à long terme ni sa rentabilité.

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L’équipe de Satori Finance a indiqué que les utilisateurs seraient accompagnés dans la fermeture de leurs positions et le retrait de leurs fonds avant l’arrêt définitif du service. Ils ont jusqu'au 16 juillet prochain pour retirer leurs fonds.

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Source : Satori Finance

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