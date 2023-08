Base : le stablecoin USDC débarque bientôt officiellement sur le layer 2

Cela avait été annoncé la semaine dernière à l’occasion de l’investissement de Coinbase dans Circle : cette dernière prévoit de lancer son stablecoin sur 6 nouvelles blockchains. Il semblerait que Base soit l’une d’entre elles, et l’USDC arrivera prochainement de manière native sur ce layer 2 d’Ethereum (ETH) :

1/ The hype continues for #StableSeptember 😎… & it’s still August. Let’s learn what native $USDC means for @BuildOnBase & how developers & users can migrate from USDbC (USD base Coin).https://t.co/7bKAChnQrI

— Circle (@circle) August 29, 2023