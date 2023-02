La Banque de Russie annonce la phase pilote de son rouble numérique pour le mois d'avril prochain

Le rouble numérique devrait débarquer dès le mois d'avril prochain, selon la vice-présidente de la Banque de Russie Olga Skorobogatova. La monnaie numérique de banque centrale (MNBC) russe sera d'abord lancée en phase pilote à petite échelle, et devrait être plus largement déployée durant l'année 2024.

Le rouble numérique arrivera en avril

Le projet de monnaie numérique de banque centrale (MNBC) russe progresse et semble parti pour respecter le calendrier initialement avancé. La première vice-présidente de la Banque de Russie, Olga Skorobogatova, a effectivement confirmé que le rouble numérique sera lancé sous sa phase pilote dès le mois d'avril prochain :

« Nous prévoyons de lancer la phase pilote du projet de rouble numérique le 1er avril, avec des transactions entre particuliers et des paiements dans les entreprises de commerce et de services dans un premier temps. Je précise tout de suite que le pilote portera sur des transactions réelles, sur des clients réels, mais sur un nombre limité de transactions et sur un nombre limité de clients avec 13 banques, qui ont déjà confirmé techniquement qu'elles étaient prêtes. »

Comme l'a indiqué la première vice-présidente, la phase pilote n'inclura d'abord qu'un panel de banques et de clients préalablement sélectionnés afin de tester la viabilité du rouble numérique avant d'étendre sa portée. Selon l'agence de presse Tass, le rouble numérique devrait être disponible au change contre les devises étrangères courant 2024.

Une MNBC portée par la guerre en Ukraine

D'abord évoqué au mois d'octobre 2020 par la Banque de Russie, le rouble numérique s'est peu à peu placé en tant qu'alternative de premier plan au rouble classique, notamment en réponse au conflit opposant la Russie à l'Ukraine et désormais plus largement à l'OTAN.

Au mois de septembre dernier, Anatoly Aksakov, le président du comité de la Douma d'État sur le marché financier, soulignait d'ailleurs l'intérêt croissant d'une MNBC pour la Russie face aux sanctions internationales à l'encontre de Moscou, et plus particulièrement face à l'éviction de certaines banques russes du réseau SWIFT (notamment la Sberbank, la plus grande banque russe).

Le rouble numérique présenterait ainsi 2 avantages majeurs pour la Russie : faire opposition frontale à l'hégémonie mondiale du dollar américain sur les marchés internationaux, et accélérer considérablement la vitesse des transactions effectuées avec les pays dont elle est alliée. À ce titre, la Russie évoquait précédemment l'idée d'utiliser le rouble numérique pour commercer avec la Chine.

En parallèle, un projet de stablecoin adossé au cours de l'or avait également été évoqué par certains officiels russes. Un tel stablecoin permettrait ainsi de faciliter le commerce à l'international, et l'Iran s'est déjà montré réceptif à l'idée.

