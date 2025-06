L’Union européenne s’impose comme la première juridiction de son envergure à se munir d’un cadre réglementaire dédié au secteur des cryptomonnaies. Une position qui ne rime pas nécessairement avec la meilleure approche possible. C’est en tout cas le constat de Catriona Kellas, cadre pour le gestionnaire d'actifs Franklin Templeton. Un MiCA 2 plus flexible serait-il en préparation ?

Régulation crypto en Europe : premier ne veut pas dire meilleur

La période est très clairement à l'accélération réglementaire mondiale pour le secteur des cryptomonnaies. Une réalité multiforme qui s'exprime de manière bien différente d'une juridiction à l'autre. L'Union européenne étant la première de son envergure à proposer un cadre complet suite à la mise en place effective de son règlement MiCA (Markets in Crypto Assets) depuis le début de l'année.

Une position de leader qui se heurte dès son origine à un traitement plutôt défavorable de cet écosystème. En particulier du côté de la France, bonne dernière à délivrer les sésames nécessaires à ses acteurs nationaux, avec une seule licence attribuée pour le moment.

📍 Top 5 des stablecoins crypto adossés à l'euro

Dans le même temps, les États-Unis affichent une accélération sans précédent depuis l'élection de Donald Trump. Notamment avec un STABLE Act - Stablecoin Transparency and Accountability for a Better Ledger Economy - censé délivrer le plein potentiel des stablecoins adossés au dollar, mais également suite au revirement stratégique de la SEC, depuis le départ du pire ennemi de la crypto : Gary Gensler.

Une tendance à l'ouverture également palpable dans la région Asie-Pacifique (APAC). C'est en tout cas le constat mené par Catriona Kellas, responsable pour le gestionnaire d'actifs Franklin Templeton invitée lors de l'événement DigiAsset 2025 organisé à Londres ces 17 et 18 juin. Un état des lieux qui pourrait transformer l'Union européenne en une simple « zone de survol » crypto entre les États-Unis et l'Asie. C'est-à-dire ?

Ledger : la meilleure solution pour protéger vos cryptomonnaies 🔒

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Vers un « MiCA 2 » plus concurrentiel

Il faut parfois accepter les constats qui font mal. Un exercice nécessaire mené par Catriona Kellas au sujet du cadre réglementaire MiCA effectif dans l'Union européenne depuis quelques mois. En effet, son statut de première mondiale dans le domaine ne lui confère malheureusement pas la position de leader espérée.

C'est la raison pour laquelle une version MiCA 2 est déjà abordée depuis les prémices de son développement. Le problème ? Elle se présente bien souvent comme plus restrictive que la version actuelle, déjà tout sauf flexible ou éclairée.

Il existe un risque réel avec cette technologie : les juridictions qui étaient peut-être à l'avant-garde il y a quelques années risquent fort de prendre du retard si le processus législatif prend trop de temps. Catriona Kellas

🗞️ Le gouverneur de la Banque de France souhaite réguler les « conglomérats crypto » avec un MiCA 2

Toutefois, la situation pourrait bien être en train d'évoluer favorablement, selon Catriona Kellas. En particulier grâce à certains pays d'Europe qui « observent ce qui se passe aux États-Unis et ce qui se passe dans l’APAC ». Une tendance résumée comme « une énergie saine qui va commencer à sortir d'Europe ».

En effet, la cadre de Franklin Templeton estime que l'Union européenne est en train de comprendre les règles du jeu. Un changement de dynamique résumé par un simple mot qui fait pourtant toute la différence. La réglementation du secteur des cryptomonnaies doit prendre en compte le principe de « concurrence ».

Pour conclure, Catriona Kellas explique comment cette réglementation nécessaire doit savoir s'extraire des boîtes poussiéreuses dans lesquelles elle tente de tout enfermer. Cela tout en espérant que les « chuchotements » actuels au sujet d'un MiCA 2 sauront aborder les bonnes questions tout en apportant les solutions adéquates, comme par exemple le fait de revoir à la baisse sa volonté de surveillance accrue de toutes les transactions crypto.

Commencez votre aventure crypto avec notre guide pas-à-pas

Publicité

Source : DigiAsset

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital