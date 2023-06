Réguler davantage le secteur des cryptomonnaies pour lutter contre les « conglomérats ». C’est la vision du gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau. Ce dernier a en effet estimé qu’une deuxième version de la réglementation européenne MiCA était déjà nécessaire. Quelles règles pourraient se mettre en place en France et en Europe ?

La Banque de France partisane d’un « Mica 2 » pour continuer à réguler le secteur des cryptos

François Villeroy de Galhau s’exprimait à l’occasion du salon VivaTech de Paris, qui a eu lieu en fin de semaine dernière. Le gouverneur de la Banque de France a évoqué la finance décentralisée, et les cryptomonnaies en particulier. Il estime qu’il n’est pas suffisant de réguler une entité légale, car les entreprises crypto se caractérisent souvent par les nombreuses juridictions dans lesquelles elles opèrent. La collaboration internationale est donc selon François Villeroy de Galhau un objectif clé, en particulier au niveau européen.

Le gouverneur de la Banque de France a ciblé en particulier les acteurs de la finance décentralisée (DeFi) :

« La finance décentralisée est seulement une nouvelle technologie. Vous avez des acteurs qui utilisent cette technologie pour proposer des services financiers, ils doivent être régulés. Mêmes actions, mêmes risques, mêmes règles. »

Un « MiCA 2 » en ligne de mire ?

Pour le gouverneur de la Banque de France, c’est la réglementation européenne Markets in Crypto-Assets (MiCA) qui est la clé. Alors qu’elle n’est pas encore mise en place, François Villeroy de Galhau envisage déjà une seconde version. Ce « Mica 2 » pourrait permettre selon lui de réguler le secteur de la DeFi, qui est jusque là épargné par les réglementations en cours… Mais aussi ce qu’il appelle les « conglomérats » crypto.

Ce n’est pas une idée nouvelle. Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale européenne (BCE), avait elle aussi lancé un appel à un « MiCA 2 ». Par ailleurs, nul besoin de rappeler qu’outre-Atlantique, l’écosystème crypto est actuellement particulièrement sous pression. Le zèle des régulateurs européens s’inscrit donc dans un contexte global.

Le secteur de la finance décentralisé va vraisemblablement connaître une surveillance et des initiatives réglementaires plus poussées au cours des prochains mois. C’est peut-être encore plus crucial pour l’écosystème que ce qui s’est joué depuis le début de l’année. Car si de grands acteurs comme Binance ou d’autres plateformes centralisées ont des responsables identifiés, ça n’est souvent pas le cas pour l’écosystème DeFi. Comment alors s’y prendre d’un point de vue réglementaire ? C’est la question qui va être posée.

Source : VivaTech

Images : World Economic Forum via Flickr (CC BY-NC-SA 2.0) ;

Symac via Wikimédia Commons (CC BY-SA 3.0)

