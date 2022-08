Avalanche (AVAX) : Ava Labs en difficulté face au FUD et aux rumeurs ambiantes

La communauté crypto a les yeux rivés vers Avalanche (AVAX), et pour cause, un site dénommé « Crypto Leaks » a sorti un dossier visant à démontrer certaines pratiques judiciaires malveillantes émanant d'Ava Labs.

L'exposé est constitué d'une suite d'enregistrements vidéo dans lesquels nous pouvons apercevoir Kyle Roche, un avocat d'affaires spécialisé dans les actions collectives, filmé à son insu dans le cadre d'un dialogue avec des interlocuteurs présentés par Crypto Leaks comme des membres d'Ava Labs.

Dans les grandes lignes, l'article à charge de Crypto Leaks tend à prouver, enregistrements à l'appui donc, qu'Ava Labs a conclu un « pacte secret » avec Kyle Roche en lui accordant un montant considérable d'AVAX et d'actions Ava Labs en échange de « services juridiques» visant à mettre en difficulté les adversaires d'Avalanche.

Nous pouvons ainsi lire dans le verbatim de Crypto Leaks :

« Nous pouvons révéler que le pacte ordonne à Roche Freedman et à leur chef Kyle Roche, de : 1) utiliser le système juridique américain - style gangster - pour attaquer et nuire aux organisations et projets cryptographiques qui pourraient concurrencer Ava Labs ou Avalanche d'une manière ou d'une autre, 2) poursuivre les acteurs de l'industrie cryptographique en général dans le but de créer des aimants pour les régulateurs tels que la SEC et la CFTC qui les détournent de la nature hautement commerciale d'Ava Labs et de la blockchain Avalanche, et 3) poursuivre secrètement les vendettas personnelles d'Emin Gün Sirer contre des individus. »

Tout d'abord, il est nécessaire de faire la lumière sur Crypto Leaks, un site créé en juin dernier dont les membres sont anonymes. Idem pour le compte Twitter, qui indique une inscription le même mois. Précisons également que le site totalise jusqu'ici seulement 3 enquêtes.

De plus, selon un thread de l'utilisateur Twitter @VZennl, les publications de Crypto Leaks sont mises en avant par l'algorithme de Twitter, puisque la plateforme indique le tweet de révélation initial comme « promu ».

It looks like CT loves absurd controversy. This time CryptoLeaks has the spotlight being shady once again.

Zero good faith in the "case" provided.

🧵 🧵 👇👇

— ZennlV (@VZennl) August 28, 2022