Core, le wallet d'Avalanche (AVAX), prendra désormais en charge la blockchain Ethereum (ETH)

Le réseau Avalanche (AVAX) continue de se structurer : Ava Labs annonce que son wallet Core prendra désormais en charge les blockchains compatibles avec l'Ethereum Virtual Machine (EVM). De plus, les futurs subnets d'Avalanche auront désormais une prise en charge native avec le wallet.

Le wallet Core désormais compatible EVM

Core, le wallet développé par Ava Labs et conçu pour rassembler au même endroit les applications, les subnets, les bridges et les NFTs d'Avalanche (AVAX) au même endroit, ajoute une corde à son arc et annonce sa compatibilité avec l'Ethereum Virtual Machine (EVM).

La compatibilité EVM permet au wallet Core de prendre en charge les actifs de l'ensemble des blockchains elles-mêmes compatibles EVM, ce qui inclut entre autres Ethereum (ETH), BNB Smart Chain (BSC), Tron (TRX), Fantom (FTM) ainsi que les solutions de seconde couche (layer 2) d'Ethereum.

Pour les aficionados d'Avalanche, cette mise à jour inclut également une compatibilité native du wallet pour les nouveaux subnets. En substance, cela évite de devoir ajouter ces derniers manuellement et permet donc de gagner un temps considérable.

Le but d'Ava Labs est clair avec cet ajout : simplifier l'expérience utilisateur au maximum en permettant à tout à chacun d'avoir accès à l'ensemble de ses cryptomonnaies sans avoir besoin de jongler entre chaque wallet à travers les différentes applications du Web 3.0.

Bâtie pour résoudre le trilemme des blockchains grâce à ses 3 trois réseaux distincts que sont la C-Chain, la X-Chain et la P-Chain, le réseau Avalanche a rencontré un succès considérable. Lancé en 2020, Avalanche affiche aujourd'hui la 4e plus importante valeur totale verrouillée avec 2,4 milliards de dollars d'actifs.

Preuve de ce succès, le token AVAX affiche un progrès de + 84 % sur un an, au cours duquel il a vu son prix le plus haut de 144 dollars. Il affiche aujourd'hui 29 dollars dans une tendance haussière.

