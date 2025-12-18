Aucune sortie et 1,14 milliard de dollars : les ETF XRP spot ont le vent en poupe

Depuis leur lancement, les ETF XRP spot américains n’ont connu aucune journée de sorties nettes et dépassent maintenant le milliard de dollars d’actifs sous gestion. Retour sur ces performances notables.

Les ETF XRP dépassent le milliard de dollars d'actifs sous gestion

Le 13 novembre dernier, les ETF XRP spot américains ont fait leurs premiers pas sur les marchés financiers. Plus d'un mois plus tard et après 24 jours de cotation, ces nouveaux véhicules d'investissement ont dépassé le milliard de dollars d'actifs sous gestion et n'ont connu aucune journée avec des sorties nettes.

En effet, le graphique ci-dessous montre aujourd'hui une valeur d'actifs sous gestion de plus de 1,14 milliard de dollars (échelle de droite), dont la récente baisse tient en réalité de la chute du XRP. En matière d'entrées (échelle de gauche), la moins bonne journée est celle du 16 décembre, avec 16,75 millions de dollars, là où la séance du 24 novembre place un record à 87,84 millions de dollars :

Évolution des ETF XRP spot américains

Un autre point de comparaison intéressant peut être fait en rapportant cette valeur des actifs sous gestion à la capitalisation de l'actif sous-jacent. Sur cette statistique, les ETF XRP sortent du podium, puisque leur valeur représente 1 % des XRP en circulation, contre 1,3 % pour les ETF Solana, 5 % pour Ethereum et 6,5 % pour Bitcoin.

En observant ces fonds au cas par cas, le XRPC de Canary Capital mène la danse en pesant 28,57 % du total de ces ETF, là où le XRPZ de Franklin Templeton ferme la marche, avec 15,21 % de ce total :

Classement des différents ETF XRP spot

En parallèle, le XRP s'échange à 1,84 dollar lors de l'écriture de ces lignes, en baisse de 4 % au cours des dernières 24 heures. Au milieu de ce contexte d'incertitude qui pèse sur l'écosystème crypto, notons également que l'actif s'affiche en baisse de près de 50 % depuis son plus haut historique à 3,65 dollars du 18 juillet dernier.

Source : SoSoValue

