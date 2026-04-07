« Attaques à la clé » - Le nouveau fléau qui cible les détenteurs de cryptomonnaies aux États-Unis

Même si la France cumule à elle seule de nombreux cas, les affaires d’extorsions visant des détenteurs de cryptomonnaies concernent aussi les États-Unis, avec la récente arrestation de 3 hommes responsables de plusieurs « attaques à la clé » à San Francisco et Los Angeles.

Les détenteurs de cryptomonnaies américains ciblés par des « attaques à la clé »

Séquestrer des individus isolés ou des familles entières pour voler leurs cryptomonnaies semble devenir une activité de dimension internationale pour les membres du crime organisé, alors que la justice française - en première ligne avec un nombre d'affaires hors de tout contrôle - s'interroge sur la possibilité de faire face à une seule organisation criminelle derrière de nombreuses tentatives.

Une situation qui touche également les États-Unis, et dans le cas présent plus particulièrement les villes de San Francisco et Los Angeles, théâtres de ce que la police locale identifie comme des « attaques à la clé », en lien à une bande dessinée d'Internet qui montre 2 individus décidant de frapper un détenteur de cryptomonnaies avec une clé plate à 5 dollars pour obtenir l'accès à ses fonds, plutôt que de s'embêter à hacker son ordinateur.

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Origine du terme « attaque à la clé » aux États-Unis

En cause : 4 agressions brutales et ciblées réalisées par 3 individus - désormais face à la justice - à la fin de l'année dernière, dont l'une d'entre elles implique un homme domicilié à San Francisco délesté de 13 millions de dollars en cryptomonnaies, suite à une intrusion sous couvert d'une commande de pizza et des actes de violence avec arme.

Une réalité qui transforme les principes d'auto-conservation et d'irréversibilité historiquement associés à l'écosystème en une véritable faille de sécurité favorable aux criminels, comme ne manque pas de le souligner le responsable de la société de surveillance TRM Labs, Ari Redbord, dans les colonnes du San Francisco Chronicle.

Ce que promet cette technologie, c'est justement cette idée de transfert de valeur transfrontalier à la vitesse d'Internet. Cependant, les malfaiteurs veulent eux aussi transférer des fonds, et le caractère irréversible des transactions en fait un terrain particulièrement propice à ce type de criminalité. Ari Redbord

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Une augmentation de 75 % entre 2024 et 2025

Les enquêtes menées dans le cadre de ces affaires permettent de déterminer un mode opératoire identique et très bien organisé, mis en place par le gang.

En effet, ces procédures impliquent des repérages préalables sur le terrain, mais également une infiltration ciblée de certaines applications (DoorDash, UPS ou Uber Eats) à l'aide de mots de passe compromis ou de fuites de données critiques afin de valider l'adresse exacte de la victime, mais également ses habitudes pour trouver un moyen de lui faire ouvrir la porte de son domicile en toute confiance.

📰 Enlèvements crypto : une seule organisation criminelle derrière de nombreuses tentatives ?

Bien que certains enquêteurs indiquent la possible existence de commanditaires plus haut placés, les forces de l'ordre affirment que tous les individus de ce gang ayant participé (sur le terrain) à ces opérations se trouvent actuellement derrière les barreaux.

Une annonce moins rassurante qu'elle n'y paraît, puisque la société de cybersécurité CertiK indique une hausse de 75 % de ces « attaques à la clé » entre 2024 et 2025, avec un nombre de cas déclarés très certainement inférieur à la réalité.

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Source : San Francisco Chronicle

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