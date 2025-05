Attaques à 51 % : un membre de la Fondation Ethereum affirme qu’Ethereum surpasse Bitcoin en résilience

Ethereum est-il vraiment plus résistant que Bitcoin face à une attaque à 51 % ? C’est ce qu’affirme Justin Drake, membre de la Fondation Ethereum, en avançant un coût d’attaque bien supérieur sur son réseau que sur celui de Bitcoin. Mais en y regardant de plus près, les choses sont loin d’être aussi simples.

La blockchain Ethereum est-elle plus résiliente que Bitcoin ?

L’attaque la plus redoutée par les enthousiastes des cryptomonnaies reste l’attaque à 51 %, c’est-à-dire lorsqu’un acteur malveillant parvient à contrôler la majorité des entités validant les blocs : les mineurs dans une blockchain fonctionnant en preuve de travail (Proof of Work, PoW) comme Bitcoin, ou les validateurs dans une blockchain reposant sur la preuve d’enjeu (Proof of Stake, PoS) comme Ethereum.

Dans les 2 cas, une telle attaque est extrêmement improbable en raison des ressources financières et techniques colossales qu’elle nécessiterait. Cela n’empêche pas certains de soutenir que le mécanisme de PoS d’Ethereum offrirait une résilience supérieure à celui de PoW utilisé par Bitcoin.

C’est notamment l’avis de Justin Drake, chercheur à la Fondation Ethereum et contributeur clé à The Merge, la transition d’Ethereum du PoW au PoS. Selon lui, Ethereum serait structurellement mieux protégé qu’un réseau PoW contre une attaque à 51 %.

Par bien des aspects, cette affirmation illustre non seulement le manque d’objectivité de Justin Drake, mais aussi le caractère discutable de sa déclaration. Celle-ci a été faite en réaction à Grant Hummer, cofondateur de l’entreprise Etherealize, qui affirmait qu’une attaque à 51 % sur Bitcoin ne coûterait « que » 8 milliards de dollars.

De son côté, Drake affirme qu'une telle attaque sur Ethereum coûterait près de 45 milliards de dollars, soit l’équivalent de 50 % de la capitalisation totale des Ethers stakés. Et peut-être même davantage, car une tentative d’achat massif de cette ampleur ferait mécaniquement grimper le prix de l’ETH.

Cela dit, l'estimation de Hummer semble largement sous-évaluée, si l’on considère les chiffres actuels du réseau Bitcoin.

L'affirmation de Justin Drake est-elle seulement vraie ?

Faisons une estimation : avec un hashrate total de 873 EH/s pour le réseau Bitcoin, atteindre 51 % de ce hashrate nécessiterait environ 445 EH/s. En utilisant les dernières machines Antminer S21 (200 TH/s), cela représenterait environ 2,23 millions d’unités. À 5 000 dollars l’unité, le coût total s’élèverait à environ 11,13 milliards de dollars.

Et comme pour l’achat massif d’Ethers, une telle demande ferait probablement exploser le prix des machines de minage, rendant l’opération encore plus coûteuse.

Même avec une estimation de 11,13 milliards de dollars, une attaque à 51 % sur Bitcoin semblerait presque « abordable » comparée aux 45 milliards évoqués pour Ethereum. Pourtant, cette comparaison oublie des coûts bien plus complexes.

Contrairement à Ethereum, où il suffit de staker des tokens, une attaque sur Bitcoin ne se limite pas à l’achat de 2,23 millions de machines. Il faut aussi les héberger, les alimenter en électricité, recruter du personnel qualifié et coordonner l’opération à grande échelle. Ce n’est pas qu’une question d’argent : il faut également une infrastructure industrielle et énergétique colossale.

Les fabricants de machines de minage sont déjà saturés : même avec un accès prioritaire, il faudrait des mois pour produire et livrer les machines, sans parler des matières premières nécessaires. Ensuite, il faudrait acheminer et déployer ces machines dans un laps de temps réduit pour éviter que le reste du réseau Bitcoin ne se défende.

Le réseau Bitcoin consomme environ 180 TWh par an. Une attaque nécessiterait au moins 90 TWh, soit plus que la consommation annuelle de la Belgique ou celle des sèche-linge dans les pays de l'OCDE. Où trouver cette énergie ? Comment la transporter ? Et à quel prix ?

Même dans un scénario extrême où un État, comme les États-Unis, où le minage est très concentré, confisquerait le matériel, les obstacles logistiques resteraient majeurs.

Quant à Ethereum, la menace est d’une autre nature. Dans un système PoS, il suffirait de saisir les ETH stakés pour prendre le contrôle du réseau. Or, des entités régulées aux États-Unis en détiennent une part significative : Coinbase avec 7,7 % des ETH stakés, les ETF gardant 3,57 millions d’ETH, et diverses autres entreprises de staking.

Ainsi, Ethereum pourrait être vulnérable non pas à une attaque brute, mais à une prise de contrôle réglementaire.

Sources : Cointelegraph, Dune, Cambridge, Mempool

