L'attaque du protocole Resolv fait-elle peser un risque de contagion sur la DeFi ?

Au cours du week-end, le protocole Resolv a été victime d’une attaque ciblée à l’origine de l’émission incontrôlée de 80 millions de dollars en stablecoins USR. Une exploitation de faille qui a aussitôt entraîné le depeg de ce token, dont le prix évolue actuellement sous 0,30 dollar. On fait le point…

Attaque ciblée contre le protocole Resolv : le stablecoin USR s'effondre

Le développement de la finance décentralisée (DeFi) s'oriente désormais très largement en direction de sa version traditionnelle, au point de devenir une cible privilégiée des stratégies d'investissement des géants de Wall Street dans le cadre de leur implantation on-chain grandissante.

Une rencontre qui se heurte toutefois aux risques inhérents à cet écosystème, comme par exemple les attaques à répétition visant ses protocoles avec des préjudices à chaque fois estimés en millions de dollars. Et ce n'est pas le récent cas du projet Resolv qui va permettre de changer la donne...

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En effet, ce protocole destiné à « stabiliser les crypto-actifs » avec des produits « modulaires » basés sur le dollar vient de subir une exploitation de faille de grande envergure, à l'origine de l'émission non contrôlée de 80 millions de dollars en stablecoins USR, « via une clé privée compromise ». Environ 25 millions de dollars auraient finalement été extraits en USDT, USDC et ETH.

Résultat : le cours de ce stablecoin affiche actuellement un important depeg, avec un prix qui évolue aux environs de 0,30 dollar au moment d'écrire ces lignes (soit une baisse de 70 %). De quoi déstabiliser de nombreux autres protocoles DeFi par effet de contagion.

Le stablecoin USR de Resolv s'effondre sous 0,30 dollar

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Un risque de contagion à l'écosystème DeFi ?

Selon le communiqué officiel du protocole Resolv sur le réseau X, « l'offre actuelle d'USR se compose de 102 millions de tokens pré-incident et d'environ 71 millions de tokens nouvellement et illégalement frappés ». Et même s'il affirme également que son pool de collatéral « reste totalement intact » l'effet de contagion a été immédiat.

En effet, le compte CryptoKazu sur le réseau X a rapidement mentionné les nombreux protocoles plus ou moins exposés au stablecoin USR, comme par exemple Etherfi, Lido, Midas ou encore Morpho. Toutefois, les responsables de Lido, Morpho et Aave ont rapidement clarifié la situation en expliquant que les risques restaient sous contrôle, alors qu'Euler, Venus, Lista ou Fluid décidaient de suspendre leurs offres. Visiblement, les utilisateurs du protocole Yo ne peuvent plus accéder à leurs fonds.

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Dans le même temps, le compte YieldAndMore (YAM) sur le réseau X explique que le protocole Stream - ciblé par une attaque à 93 millions de dollars en novembre dernier - détiendrait « une position de 13 627 618 RLP sur Morpho avec une dette de 511 507 dollars en USDC », soit une exposition nette de 17 millions de dollars représentant une nouvelle perte potentielle pour ses utilisateurs.

Malgré tout, le directeur technique de Ledger, Charles Guillemet, se veut rassurant. En effet, il mentionne la « création de dettes irrécouvrables sur certains marchés de prêt, en particulier dans des pools spécifiques », mais « compte tenu de l'ampleur de l'émission et de la capitalisation de l'USR, cela ne s'apparente pas à un événement de type Terra Luna ».

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Sources : Resolv, YAM, Charles Guillemet

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