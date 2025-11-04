Stream Finance annonce la perte de 93 millions de dollars — Le stablecoin XUSD s'effondre

Suite à la perte de 93 millions de dollars déclarée par l’un de ses gestionnaires de fonds externe, le protocole Stream Finance a décidé de suspendre toutes les opérations de retraits et de dépôts. Hack ou conséquence collatérale du crash du 10 octobre dernier ?

Stream Finance annonce la perte de 93 millions de dollars

Le marché des cryptomonnaies n'est pas au mieux de sa forme depuis le récent crash qui a secoué ses cours le 10 octobre dernier, entraînant des liquidations dont le montant total affiche un record historique estimé à 20 milliards de dollars. Une date à retenir pour la suite de cet article...

Dans le même temps, certains protocoles de la finance décentralisée (DeFi) se retrouvent en difficulté face à des attaques perpétrées à leur encontre, comme dans le récent cas de Balancer en ce début de semaine. Plus récemment, c'est le protocole Stream Finance qui vient de suspendre toutes les opérations de retraits et de dépôts suite à la perte identifiée de 93 millions de dollars.

Dans les faits, ce montant disparu viendrait d'être « divulgué par un gestionnaire de fonds externe supervisant les fonds Stream », selon la récente publication du compte Stream Finance sur le réseau X. Une révélation à l'origine d'un processus de « retrait de tous les actifs liquides » en cours, qui devrait s'achever sous peu.

Un gestionnaire de fonds externe supervisant les fonds Stream a révélé la perte d’environ 93 millions de dollars d’actifs. En réponse, Stream est en train de mandater Keith Miller et Joseph Cutler du cabinet d’avocats Perkins Coie LLP pour diriger une enquête approfondie sur l’incident.

Le stablecoin XUSD s'effondre de 70 %

Une enquête tente actuellement de déterminer les raisons de cette situation, sans donner plus de précisions. En attendant, tous les retraits et dépôts resteront suspendus tant qu'aucune information ne permettra « d’évaluer pleinement l’ampleur et les causes de la perte ».

Pendant ce temps, le cours du stablecoin XUSD de Stream Finance affiche un depeg important supérieur à 70 % par rapport à son ancrage au dollar USD, avec un prix actuellement fixé aux alentours de 0,30 dollar, après une rapide incursion sous 0,25 dollar il y a quelques heures.

Hack en cours du protocole Balancer — Les utilisateurs des pools v2 doivent révoquer leurs autorisations

Une situation qui pourrait rapidement s'avérer critique, du fait de l'exposition directe du stablecoin XUSD sur de nombreux protocoles de prêts sur des réseaux comme Plasma, Sonic, Avalanche ou Arbitrum, dont la dette globale représenterait 285 millions de dollars.

L'occasion pour Marc Zeller, fondateur de l’initiative Aavechan et membre de la DAO du protocole Aave, d'expliquer à quel point « le 10 octobre a causé plus de dégâts qu’on ne veut bien l’admettre. Et si vous n’utilisiez pas seulement Aave, je vous suggère de prendre une minute pour enquêter sur qui est votre contrepartie et si le rendement en vaut la peine, j’anticipe plus d’explosions ».

Le protocole Stream Finance s'engage à « fournir des mises à jour périodiques au fur et à mesure que des informations supplémentaires deviendront disponibles ». Au moment de terminer cet article, il n'y avait pas plus de données disponibles sur son compte X officiel.

Sources : Stream Finance, YAM

