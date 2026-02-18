Après plus de 50 % de chute depuis l'ATH, les ETF Bitcoin tombent sous le niveau d'avant l'élection de Donald Trump

Affichant désormais moins de 90 milliards de dollars de valeur d'actifs sous gestion, les ETF Bitcoin ont effacé leur progression depuis la victoire de Donald Trump. Lumière sur cette chute spectaculaire depuis leurs records.

Les ETF Bitcoin chutent sous 90 milliards de dollars d'actifs sous gestion

Dans le sillage de la chute du prix du BTC, les ETF Bitcoin spot américains ont également vu la valeur de leurs actifs sous gestion fondre comme neige au soleil.

Au début du mois, nous soulignions d'ailleurs le fait qu'ils étaient passés sous le seuil symbolique des 100 milliards de dollars de valeur d'actifs sous gestion. Dans les jours qui ont suivi, ce montant a même chuté à 80,76 milliards de dollars, pour s'élever à présent à 87,04 milliards de dollars :

Valeur des actifs sous gestion des ETF Bitcoin spot américains

Ainsi, ce recul spectaculaire signe une baisse de 52,35 %, depuis le plus haut historique (ATH) de ces ETF, atteint le 8 octobre dernier. Plus encore, cette baisse sans précédent vient effacer tous les afflux de capitaux engrangés depuis l'élection de Donald Trump au début du mois de novembre 2024.

Ce phénomène, qui avait déjà été observé sur le cours spot du BTC, avait pu être ralenti par un soutien des investisseurs dans ces véhicules d'investissement, mais cet état de fait montre désormais que les sorties se conjuguent à la baisse du prix de l'actif sous-jacent.

D'ailleurs, sur 30 journées de cotations depuis le début de l'année, 18 d'entre elles se sont soldées par des sorties nettes.

Sur les ETF Ethereum spot américains, le constat est également décevant. Même en tenant compte du fait que ces derniers ont tardé à convaincre l'année dernière, une chute de plus de 64 % de la valeur de leurs actifs sous gestion depuis l'ATH d'octobre ramène cette métrique à 11,47 milliards de dollars, soit un niveau équivalent à celui du mois de juillet 2025.

En parallèle de l'écriture de ces lignes, le BTC affiche 67 400 dollars, en baisse de 0,6 % sur 24 heures, tandis que le prix de l'ETH est de 2 000 dollars, en progression de 0,6 % sur 24 heures.

Source : SoSoValue

