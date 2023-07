L'approbation d'un ETF Bitcoin (BTC) spot ne changera pas grand chose pour le marché crypto, selon JPMorgan

Selon JPMorgan, l'introduction potentielle d'ETF Bitcoin (BTC) au comptant ne se traduirait pas par un changement radical dans l'industrie des cryptomonnaies. Cependant, bien que JPMorgan ne considère pas les ETF Bitcoin spot comme un changement majeur, l'implication de géants financiers tels que BlackRock pourrait indiquer un potentiel changement de paradigme.

Finalement, les ETF Bitcoin pas si « game changer » ?

L'éventuelle arrivée sur le marché d'un ETF Bitcoin (BTC) au comptant ne devrait pas être un « game changer » ; c'est ce qu'a affirmé Nikolaos Panigirtzoglou, managing director chez JPMorgan, à travers un récent rapport de la holding financière et plus grande banque des États-Unis.

« Les ETF Spot Bitcoin existent depuis un certain temps en dehors des États-Unis, au Canada et en Europe, mais n'ont pas réussi à susciter l'intérêt des investisseurs. »

La question des ETF Bitcoin anime l'actualité depuis que BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, a déposé sa propre demande d'ETF Bitcoin spot auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), le régulateur financier américain chargé de gérer ces dossiers. Par le passé, plusieurs géants de Wall Street s'y sont essayés, mais jamais la SEC n'a daigné donner son accord.

Toutefois, étant donné l'aura et la force de BlackRock, il se pourrait bien qu'un changement de paradigme se produise aux États-Unis. Effectivement, l'impressionnant historique de BlackRock révèle 575 ETF approuvés contre 1 seul refusé, ce qui a donné envie à d'autres pontes de Wall Street de tenter leur chance, à l'instar de Fidelity, Bitwise, Invesco ou Wisdom Tree.

Par ailleurs, les ETF Bitcoin basés sur des contrats à terme, bien qu'ils soient initialement parvenus à susciter un certain intérêt, ont fini par voir leur attrait s'essouffler. Plus globalement, c'est l'idée générale d'une exposition au Bitcoin qui pourrait avoir perdu de sa superbe selon David Donabedian, directeur des investissements de CIBC Private Wealth US, interrogé par Bloomberg :

« Je ne pense pas que vous verrez des flux massifs dans ces ETF au comptant. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait une demande massive et refoulée pour une exposition au Bitcoin. »

Des avantages, mais « plutôt marginaux »

Selon le rapport de JPMorgan, l'arrivée d'ETF Bitcoin au comptant pourrait toutefois présenter certains avantages, bien que « marginaux ». Par exemple, ce type d'ETF BTC pourrait apporter plus de liquidités au marché américain tout en éliminant certains problèmes tels que la garde de titres.

Ces derniers pourraient également apporter davantage de transparence sur le marché, puisque plus à même de refléter la réelle demande des investisseurs pour le Bitcoin en temps réel en comparaison avec des ETF basés sur les contrats à terme.

Cependant, l'hypothétique approbation d'ETF BTC spot pourrait entrainer une migration de l'activité de trading basée sur les ETF Bitcoin Futures, ce qui se traduirait in fine par une baisse d'intérêt pour les ETF Bitcoin en général, du moins aux États-Unis.

Malgré tout, le fait que la course aux ETF Bitcoin au comptant soit menée par le titan BlackRock pourrait augurer d'un changement de paradigme. Larry Fink, son PDG, a par ailleurs très récemment qualifié le Bitcoin « d'or numérique ». Une qualification loin d'être anodine, surtout provenant d'un individu de cette envergure et pourtant hostile au roi des cryptomonnaies par le passé.

Bloomberg

