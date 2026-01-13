Année noire pour les cryptomonnaies ? La moitié d'entre elles sont déjà mortes selon CoinGecko

La moitié des cryptomonnaies suivies par l'agrégateur de données CoinGecko sont en échec, avec une année 2025 qui a été particulièrement funeste. Que retenir de cette analyse ?

CoinGecko affirme que la moitié des cryptomonnaies sont déjà mortes

L’agrégateur CoinGecko a procédé à une analyse des cryptomonnaies ayant été lancées depuis 2021. Il a comptabilisé les tokens qui ne sont plus activement échangés, ayant été regroupés par année de leur dernier échange actif. Seuls les tokens ayant enregistré au moins une transaction avant de devenir inactifs ont été pris en compte. Par ailleurs, concernant les tokens de Pump.fun, seuls ceux ayant quitté le launchpad et ayant été lancés sur un DEX ont été inclus dans l’étude.

Le résultat est sans appel : plus de la moitié des tokens ayant été lancé depuis 2021 sont morts, soit 13,4 millions d’entre eux. Par ailleurs, 2025 a été une année noire : elle a vu l’échec de 11,6 millions de tokens, soit 86,7 % des échecs :

Une accélération des « morts » de tokens au cours de l’année 2025

Pourquoi 2025 a-t-elle été une année noire ?

Le rapport de CoinGecko est cohérent avec un rapport récent de Memento Research, qui indique que la grande majorité des cryptomonnaies lancées en 2025 ont vu leur cours s’effondrer. Selon l’agrégateur de données, les raisons sont liées à la volatilité sur l’année :

Cette forte baisse de la survie des tokens pourrait être liée aux turbulences plus larges des marchés tout au long de l’année, qui ont particulièrement touché le secteur des memecoins. […] Le quatrième trimestre 2025 à lui seul a vu l’effondrement de 7,7 millions de tokens, représentant 34,9 % de l’ensemble des échecs de projets recensés.

Le rapport indique que les échecs ont suivi la « cascade de liquidations » qui a eu lieu le 10 octobre 2025. Ce jour, 19 milliards de dollars de positions à effet de levier ont été liquidées en 24h.

Ces échecs s’inscrivent par ailleurs dans une vague de création de nouveaux tokens. En 2025, plus de 20 millions de tokens étaient listés sur CoinGecko… Contre seulement 428 000 en 2021. Cela montre donc l’enthousiasme considérable qui a porté le secteur jusqu’aux records de prix de 2025, avec des memecoins qui ont explosé en nombre.

C’est également une indication que la surchauffe a cessé, et que nous sommes peut-être entrés dans une phase prolongée de consolidation. 2026 pourrait alors être l’année de l’assagissement pour les memecoins.

Source : CoinGecko

