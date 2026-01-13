Année noire pour les cryptomonnaies ? La moitié d'entre elles sont déjà mortes selon CoinGecko

La moitié des cryptomonnaies suivies par l'agrégateur de données CoinGecko sont en échec, avec une année 2025 qui a été particulièrement funeste. Que retenir de cette analyse ?

le 13 janvier 2026 à 12:00.

2 minutes de lecture

author image

Marine Debelloir

Année noire pour les cryptomonnaies ? La moitié d'entre elles sont déjà mortes selon CoinGecko

CoinGecko affirme que la moitié des cryptomonnaies sont déjà mortes

L’agrégateur CoinGecko a procédé à une analyse des cryptomonnaies ayant été lancées depuis 2021. Il a comptabilisé les tokens qui ne sont plus activement échangés, ayant été regroupés par année de leur dernier échange actif. Seuls les tokens ayant enregistré au moins une transaction avant de devenir inactifs ont été pris en compte. Par ailleurs, concernant les tokens de Pump.fun, seuls ceux ayant quitté le launchpad et ayant été lancés sur un DEX ont été inclus dans l’étude.

💡 Retrouvez nos 10 conseils à suivre avant d’investir dans les cryptomonnaies

Le résultat est sans appel : plus de la moitié des tokens ayant été lancé depuis 2021 sont morts, soit 13,4 millions d’entre eux. Par ailleurs, 2025 a été une année noire : elle a vu l’échec de 11,6 millions de tokens, soit 86,7 % des échecs :

échec tokens coingecko

Une accélération des « morts » de tokens au cours de l’année 2025

 

Coinbase : inscrivez-vous sur l'exchange crypto le plus réputé au monde
Publicité - Investir comporte des risques (en savoir plus)

Pourquoi 2025 a-t-elle été une année noire ?

Le rapport de CoinGecko est cohérent avec un rapport récent de Memento Research, qui indique que la grande majorité des cryptomonnaies lancées en 2025 ont vu leur cours s’effondrer. Selon l’agrégateur de données, les raisons sont liées à la volatilité sur l’année :

blockquote icon

Cette forte baisse de la survie des tokens pourrait être liée aux turbulences plus larges des marchés tout au long de l’année, qui ont particulièrement touché le secteur des memecoins. […] Le quatrième trimestre 2025 à lui seul a vu l’effondrement de 7,7 millions de tokens, représentant 34,9 % de l’ensemble des échecs de projets recensés.

Le rapport indique que les échecs ont suivi la « cascade de liquidations » qui a eu lieu le 10 octobre 2025. Ce jour, 19 milliards de dollars de positions à effet de levier ont été liquidées en 24h.

👉 A lire – Or/Argent VS Bitcoin : la rotation cyclique approche ! L’analyse de Vincent Ganne

Ces échecs s’inscrivent par ailleurs dans une vague de création de nouveaux tokens. En 2025, plus de 20 millions de tokens étaient listés sur CoinGecko… Contre seulement 428 000 en 2021. Cela montre donc l’enthousiasme considérable qui a porté le secteur jusqu’aux records de prix de 2025, avec des memecoins qui ont explosé en nombre.

C’est également une indication que la surchauffe a cessé, et que nous sommes peut-être entrés dans une phase prolongée de consolidation. 2026 pourrait alors être l’année de l’assagissement pour les memecoins.

Faites fructifier votre capital grâce aux analyses et stratégies de nos experts
Publicité

Source : CoinGecko

La Newsletter crypto n°1 🍞

Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.

author profile picture

Journaliste chez Cryptoast depuis 2017, je suis passionnée par les enjeux de décentralisation, de vie privée et de régulation. Je me suis spécialisée dans l'économie et la finance traditionnelle en analysant comment les actualités de ce secteur influencent celui des cryptomonnaies, offrant ainsi une perspective unique et éclairée aux lecteurs de Cryptoast.

Marine Debelloir

3866 articles

Tous ses articles

guest
0 Commentaires
Inline Feedbacks
View all comments

D'autres articles sur CoinGecko

Voir plus
Tout voir

Cryptoast

Le site qui explique tout de A à Z sur le Bitcoin, la blockchain et les crypto-monnaies. Des actualités et des articles explicatifs pour découvrir et progresser dans ces secteurs !


Les articles les plus lus

2,2 milliards de dollars en crypto dérobés par les hackers nord-coréens en 2025 : Récap de la nuit du 8 au 9 janvier 2026

2,2 milliards de dollars en crypto dérobés par les hackers nord-coréens en 2025 : Récap de la nuit du 8 au 9 janvier 2026

 Reprenez le contrôle de votre vie numérique grâce à un cloud personnel souverain - Notre avis sur Umbrel Home

Reprenez le contrôle de votre vie numérique grâce à un cloud personnel souverain - Notre avis sur Umbrel Home

 Week-end de l'horreur dans les Yvelines - Une famille séquestrée et violentée pour un vol de cryptomonnaies

Week-end de l'horreur dans les Yvelines - Une famille séquestrée et violentée pour un vol de cryptomonnaies

 « J’ai entendu des cris » – Un nouvel enlèvement aux cryptomonnaies a eu lieu en France

« J’ai entendu des cris » – Un nouvel enlèvement aux cryptomonnaies a eu lieu en France