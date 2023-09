Analyse on-chain du Bitcoin (BTC) : Est-on encore en bear market ?

Alors que le marché continue d’aller chercher la liquidité présente sur les marchés dérivés, certains affirment que nous sommes toujours en bear market. Afin de questionner cette allégation, nous proposons une définition des termes “bull market” et “bear market” prenant en compte divers paramètres de l’analyse technique et on-chain.

Le Bitcoin, où en est-il ?

Le cours du BTC poursuit son oscillation sur la fourchette basse du niveau des 25 000 dollars et continue d’aller chercher la liquidité présente sur les marchés dérivés, forçant la clôture de nombreuses positions long et short.

Alors que la reprise haussière de 2023 semble répéter la dynamique de celle de 2019, certains affirment que nous sommes toujours en bear market. D'ailleurs, pour eux, celui-ci serait « le plus long bear market jamais enregistré », avec une durée de plus de 500 jours.

Figure 1 : Cours journalier du BTC

Afin de questionner cette allégation et de déterminer la situation actuelle de marché, nous allons aujourd’hui proposer une définition des termes « bull market » et « bear market » prenant en compte divers paramètres de l’analyse technique et on-chain.

La définition technique

Une définition des périodes haussières et baissières communément employée par les analystes technique est la suivante :

Bull market : période pendant laquelle le prix spot se maintient au dessus de la moyenne mobile à 200 jours (en bleu).

Bear market : période pendant laquelle le prix spot se maintient sous de la moyenne mobile à 200 jours (en rouge).

Figure 2 : Cours journalier du BTC et moyenne mobile à 200 jours

En employant ce cadre, nous pouvons reproduire un modèle technique classique et arriver à une conclusion selon laquelle le cours du BTC a entamé une période de bear market (en rouge) au moment de la cassure baissière des 29 000 dollars.

Il faudrait alors que le prix du BTC dépasse à nouveau la moyenne mobile à 200 jours, située aux alentours des 29 000 dollars actuellement, pour signaler l’avènement d’un nouveau bull market.

Activité on-chain

Prendre en compte les données on-chain pour définir les périodes de bull market et de bear market permet de baser notre raisonnement sur le comportement des participants, d’obtenir une vision plus nuancée et des indications plus précises.

L’analyse de l’activité on-chain permet par exemple de définir un cadre simple :

Bull market : période pendant laquelle l’activité des adresses est en croissance forte et soutenue (en orange). Cette période est caractérisée par un intérêt et un engagement importants des utilisateurs de la chaîne qui sollicitent le réseau de manière visible.

Bear market : période pendant laquelle l’activité des adresses enregistre une chute continue et des valeurs basses. Cette période est caractérisée par un intérêt et un engagement faibles des utilisateurs de la chaîne qui sollicitent peu le réseau.

Figure 3 : Adresses Bitcoin actives

En employant ce cadre, nous pouvons affirmer que, du point de vue de l’activité on-chain, la période actuelle ressemble à un contexte de bear market, avec une activité de faible intensité, et des valeurs relativement basse en comparaison aux précédents cycles haussiers.

Comportement d’épargne/dépense

Une autre dimension de l’analyse on-chain permettant d’apporter des éléments de réponse à notre interrogation centrale est l’étude des comportements d’épargne et de dépense via le suivi du pourcentage de l’offre en circulation dont l’ancienneté est supérieure à un an.

Historiquement, les chutes prolongées du pourcentage de l’offre en circulation dont l’ancienneté est supérieure à un an indiquent qu’un comportement de dépense et de rajeunissement important est à l’oeuvre. Inversement, les hausses prolongées de cette métrique indiquent qu’un comportement d’épargne et de HODLing a lieu.

Figure 4 : Pourcentage de l’offre en circulation dont l’ancienneté est supérieure à un an

Ici, nous pouvons définir le cadre suivant :

Bull market : période de rajeunissement où la dépense domine . D’anciens BTC sont remis en circulation et souvent vendus à de nouveaux entrants en générant un profit conséquent.

Bear market : période de rajeunissement faible. L’épargne domine tandis que les BTC maturent dans les portefeuilles. Les HODLers accumulent à mesurer que les prix baisse, faisant croître la pression d’achat.

En employant ce cadre, il semble actuellement que la dominance de l’épargne soit sur le point de cesser, laissant potentiellement la place à un comportement de dépense massif au cours des prochaines années.

Rentabilité du marché

En reprenant la méthode d’analyse statistique introduite lors de notre dernière analyse au ratio MVRV (voir lexique), nous pouvons mesurer l’évolution dans la rentabilité du marché du BTC afin de situer le contexte actuel dans un cadre historique.

Le graphique ci-dessous met en avant les périodes de fort profit ou de forte perte qui rythme les dynamiques du marché. Nous pouvons l’analyser via le cadre suivant :

Bull market : période de croissance de la rentabilité du marché allant de la déviation baissière extrême (perte latente importante) à la déviation haussière extrême (profit latent important).

Bear market : période de chute de la rentabilité du marché allant de la moyenne historique (profit moyen) à la déviation baissière extrême la déviation baissière extrême (perte latente importante).

Figure 5 : Bandes de déviation du ratio MVRV

Ici aussi, les données on-chain indiquent que le marché se situe dans un état de bull market précoce, suite à la sortie d’un état de perte latente enregistré entre juillet et décembre 2022.

Notons toutefois que la rentabilité actuelle du marché est encore inférieure à sa moyenne historique, ce qui suggère que nous vivons les premiers mois d’un bull market qui pourrait prendre plusieurs années à se dérouler pleinement.

Synthèse de cette analyse on-chain du Bitcoin

L’étude des différents modèles de définitions des notions de « bull market » et de « bear market » suggère que l’appellation « bear market » ne convient pas particulièrement à l’état du marché actuel.

En regroupant les différents éléments permettant des définir ces termes, deux définitions basées sur les données on-chain présentées dans cette analyse pourraient être :

Bull market : période de croissance forte de l’activité des adresses et des frais de transactions, accompagnée d’un comportement de dépense et de rajeunissement soutenu, au sein duquel la rentabilité du marché et la prise de profit augmentent de manière prolongée .

Bear market : période de faible activité des adresses et de frais réduits, accompagnée d’un comportement d’épargne et HODLing, au sein duquel la rentabilité du marché et la prise de profit chutent, laissant place à une prise de perte considérable.

Compte tenu des différents paramètres mentionnés ci-haut, il semble que le marché du BTC se trouve actuellement dans une période de hausse graduelle de la rentabilité et de la prise de profit.

L'activité on-chain reste toutefois insuffisante et le comportement de dépense et de rajeunissement caractéristique des bull markets avancés est aussi absent pour le moment.

Finalement, nous pouvons affirmer que le marché se situe dans un état de bull market précoce, servant de transition entre la fin du bear market de 2021 - 2022 et le futur bull market avancé qui se manifestera une fois que tous les conditions présentées dans cette analyse seront réunies.

Sources – Figures 1 à 5 : Glassnode

