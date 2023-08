Analyse on-chain du Bitcoin (BTC) : Qu’attendre de l’année 2023 ?

Alors que la conviction à court terme est mise à mal depuis deux semaines, nous analysons l’activité du réseau Bitcoin et l’évolution des tendances de fond du marché afin de prendre du recul sur l’année 2023. Pour le moment, l’activité on-chain signale un retour de l’intérêt des participants et la hausse enregistrée cette année ressemble beaucoup à celle de la mi-2019.

Le Bitcoin mène la vie dure aux spéculateurs

Le cours du BTC s’est retourné contre les spéculateurs en cassant le niveau des 29 000 dollars par le bas. Depuis, le marché a entamé une nouvelle phase de stagnation, cette fois-ci au niveau des 26 000 dollars.

Hier, l'annonce de la victoire de Grayscale face à la SEC a provoqué une nouvelle ruée des spéculateurs sur le marché, occasionnant une hausse du prix de plus de 6% en une heure et une cascade de liquidations des positions short.

Figure 1 : Cours journalier du BTC

Alors que la tendance haussière à court terme pourrait être contestée par une nouvelle cassure baissière du prix, nous analysons aujourd’hui l’activité du réseau Bitcoin et l’évolution des tendances de fond du marché afin de prendre du recul sur l’année 2023.

👉 Retrouvez les analyses exclusives du Prof Chaîne sur Cryptoast Research :

Cryptoast Research Passez vos investissements à la vitesse supérieure avec les analyses de Prof Chaîne

Activité on-chain

Une des mesures les plus prisées pour jauger l’activité du réseau Bitcoin et son adoption est le nombre d’adresses actives par jour. Ici, nous étudierons la variante ajustée de cette métrique (en rouge), qui mesure le nombre d’entités actives, permettant d’obtenir un signal plus fidèle de l’utilisation du réseau.

Dans l’ensemble, l’activité des entités semble rythmée par les cycles du marché du BTC, oscillant entre des pics d’activité intense durant les phases avancées des bulls markets et des périodes d’activité réduites durant les bear market.

Nous pouvons souligner la présence d’un canal d’activité fondamentale, indiquant que certains participants utilisent toujours le réseau de manière soutenue, même pendant les moments les plus douloureux.

Figure 2 : Adresses et Entités Actives

Ce canal existe pour deux raisons :

L’utilisation du réseau Bitcoin pour son usage de base : le transfert monétaire , qui est peu impacté par les cycles du prix ;

L’opportunisme des investisseurs qui profitent des prix bas pour accumuler des BTC.

Actuellement, nous pouvons remarquer que le nombre d’entités actives est en croissance, reproduisant visiblement la tendance formée après le bottom du bear market de 2019.

Concernant le nombre de transactions quotidiennes réalisées par ces entités, leur nombre a explosé depuis le début de l’année 2023, passant de 240 000 tx par jour en janvier à 380 000 tx par jour en août.

Figure 3 : Transactions quotidiennes

Cette hausse de l’activité est aussi expliquée par deux phénomènes :

Le retour des investisseurs et de spéculateurs suite à la formation du bottom du bear market en novembre 2022 ;

L’avènement de la Théorie Ordinals et des Inscriptions sur Bitcoin, qui représentent aujourd’hui un part importante des transactions effectuées sur le réseau.

Un canal d’activité fondamentale peut être mis en évidence mais il y a fort à parier que l’innovation des Inscriptions impacte de manière non négligeable l’activité sur le réseau Bitcoin (probablement en poussant les métriques vers le haut).

Il nous faudra donc rester attentifs et potentiellement trouver de nouvelles heuristiques pour mesurer comment les participants utilisent le réseau.

👉 Comment acheter des cryptomonnaies en 2023 ?

Découvrir Zengo

État du marché

Afin de mesurer l’état du marché du BTC, nous pouvons faire une étude statistique simple des paramètres de l’économie du BTC :

En mesurant la valeur de la moyenne historique d’un paramètre et ses écarts-types à +/- 1 σ, nous pouvons mettre en évidence les moments où le marché du BTC se situe dans des conditions rares ou extrêmes. Dans l’ensemble, ces périodes coïncident avec les points d’inflexion des tendances de fond du marché.

En appliquant cette méthode au ratio MVRV, nous pouvons obtenir un aperçu de la rentabilité latente du marché et donc de l’état psychologique des détenteurs de BTC.

Ici, la valeur du MVRV n’est pas venue s’approcher de sa moyenne historique après avoir enregistré une déviation baissière extrême durant la seconde partie de l’année 2022.

Figure 4 : Bandes de déviation du ratio MVRV

Après un épisode de perte latente important, ayant mené de nombreux participants à la capitulation, le marché a donc effectué une reprise rapide qui a permis à de nombreux opportunistes de réaliser des profits au cours des derniers mois.

Un tel rétablissement du marché n’est pas sans rappeler la reprise qui a fait suite au bear market de 2019, propulsant le BTC de 3 000 dollars au 12 000 dollars en 6 mois à peine.

Pourtant l’intensité de la reprise de 2023 a été plus modérée. Il reste maintenant à voir si une correction de quelques mois, similaire à celle de fin 2019, se produira.

En plus de cette étude statistique, nous pouvons utiliser un modèle du marché du BTC prenant en compte :

La rentabilité de l’offre en circulation ;

Les variations du ratio MVRV ;

Le degré de profit des investisseurs à court terme ;

Le degré de profit des investisseurs à long terme.

Figure 5 : Modèle de la rentabilité du marché du BTC

Bien que ce modèle soit encore expérimental, il permet de mettre en évidence les phases précoces et avancées des bull market et des bear market, offrant une lecture simple et éclairée de la tendance de fond du marché.

Concernant la situation actuelle, il semble que le rapide retour des conditions favorables à la hausse prenne une forme très similaire à celle de la reprise de 2019, première occurrence de cette dynamique de “rétablissement éclair”.

Bien que la tendance haussière en cours montre des signes de ralentissement sur le court terme, la structure du marché indique qu’un point d’inflexion a été formé en novembre 2022 et que le bear market est derrière nous.

L’année 2023 a de fortes chances d’être une année de transition, marquée par la volatilité et l’indécision, alternant entre dominance des bulls et des bears tandis que le marché mature.

👉 Pour mieux comprendre l'analyse on-chain, découvrez notre podcast à ce sujet :

Synthèse de cette analyse on-chain du Bitcoin

Les données de cette semaine démontrent que le nombre d’entités actives et de transactions est en croissance. Dans l’ensemble, l’activité on-chain signale un retour de l’intérêt et de l’engagement des participants, qui reste toutefois en deçà des niveaux des marchés haussiers des cycles précédents.

De plus, il semble que le rapide retour des conditions favorables à la hausse enregistrée en 2023 prenne une forme très similaire à celui de la reprise de 2019, bien que l’intensité de la hausse actuelle soit plus modérée

L’année 2023 a de fortes chances d’être une année de transition, marquée par la volatilité et l’indécision, alternant entre dominance des bulls et des bears tandis que le marché mature. Puisque la conviction à court terme est déjà mise à mal depuis deux semaines, il reste maintenant à voir si une correction de quelques mois, similaire à celle de fin 2019, se produira.

Sources – Figures 1 à 5 : Glassnode

👉 Découvrez notre tuto sur GMX, la plateforme de trading décentralisé de perpétuels

Le leader des DEX pour le trading de perpétuels ? Profitez de 5% de réduction sur vos frais ?

Risque élevé de perte en capital ( en savoir plus

Retrouvez des analyses exclusives du Prof. Chaîne sur Cryptoast Research, l'endroit idéal pour réussir vos investissements en cryptomonnaies. Vous apprendrez à vous positionner sur les niveaux de prix stratégiques, à déceler les opportunités d'investissement et à anticiper les mouvements de prix. Rejoignez-nous maintenant et prenez en main vos investissements cryptos.

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.