Le bear market est-il terminé ? – Analyse on-chain du Bitcoin (BTC)

Le BTC a converti la résistance des 24 000 dollars en support et a atteint les 28 000 dollars. Peut-on dire que le bear market est terminé ? Pour répondre à cette question, nous effectuons aujourd'hui une étude à large spectre du marché du BTC. Analyse on-chain de la situation.

Le Bitcoin pousse vers les 28 000 dollars

Les dernières semaines ont été riches en émotions pour les participants du marché du BTC. Entre la faillite de trois banques favorables aux cryptomonnaies, la chute des actions US et la poussée du cours du Bitcoin (BTC) vers les 28 000 dollars, l'actualité du secteur a été très mouvementée.

Alors que le BTC a converti la résistance des 24 000 dollars en support et atteint les objectifs de prix mentionnés lors de l'analyse on-chain de la semaine 7, la question est maintenant de savoir si la tendance haussière est installée de manière durable : le bear market est-il terminé ?

Pour répondre à cette question, nous observerons aujourd'hui le marché sous plusieurs angles, dont :

les rentabilités latentes et réalisées des participants ;

l'activité on-chain du réseau Bitcoin ;

le comportement d'accumulation/distribution.

Figure 1 : Cours journalier du BTC

👉 Retrouvez des analyses on-chain exclusive du Prof Chaîne sur Cryptoast Reserach :

Cryptoast Research Passez vos investissements à la vitesse supérieure avec les analyses de Prof Chaîne

Retour des bénéfices sur le marché du BTC

La rentabilité latente, détenue dans l'offre de BTC en profit/perte, est un excellent moyen d'estimer notre situation actuelle. Chaque fin de cycle baissier est marquée par une nette amélioration de la rentabilité du marché et signalée par une hausse rapide de la quantité de BTC en profit.

Pour le moment, le cycle actuel reproduit parfaitement cette dynamique, visible en bleu ci-bas. Le mois de janvier a enregistré la plus forte augmentation du pourcentage de l'offre en profit depuis la fin d'année 2021.

Figure 2 : Pourcentage de l'offre de BTC en profit

Ce fort retour de la rentabilité de l'offre survient à chaque fin de bear market et favorise historiquement un biais haussier à long terme.

Qui dit amélioration de la rentabilité des BTC en circulation dit incitation à la prise de profit. De ce fait, la dominance de la prise de profit/perte permet d'identifier les périodes au cours desquelles le biais est haussier/baissier sur le marché du BTC.

Afin de vérifier que cela ne s'applique pas qu'au BTC et que c'est bien l'ensemble du marché qui s'oriente à la hausse, j'ai conçu il y a peu le graphique suivant :

Figure 3 : Ratio SOPR Global

Mesurant la moyenne des ratios de rentabilité (SOPR) du BTC, de l'ETH et du LTC, l'oscillateur ci-bas permet d'illustrer les cycles économiques du secteur et de déterminer si la prise de profit/perte domine à un moment donné.

Après une période de diminution de la prise de perte suite à la chute de l'écosystème Terra (LUNA) - et les faillites résultantes de Celsius et 3AC - en juin 2022, le marché des cryptomonnaies finalise actuellement sa transition vers un régime de prise de bénéfice.

Ce type de structure de marché favorise l'installation d'un biais haussier à long terme et augure une croissance de la rentabilité réalisée dans les mois à venir.

👉 Comment acheter des cryptomonnaies en 2023 ?

L'exchange n°1 au monde - Régulé en France 10% de réduction sur vos frais avec le code SVULQ98B 🔥

Investir dans les crypto-monnaies est risqué ( en savoir plus

Activité on-chain du réseau Bitcoin

Un autre angle d'étude apportant de la confluence à nos observations est la reprise notable de l'activité on-chain sur le réseau Bitcoin.

En effet, un signe d'intérêt palpable se manifeste depuis le début d'année 2023, alors que le nombre d'entités actives a connu une hausse de près de 90 000 participants actifs par jour.

Figure 4 : Entités actives

Cette hausse de l'activité n'est pas sans rappeler celle de l'année 2019, où les détenteurs de BTC avaient fait preuve d'une demande d'espace de bloc considérable après le bottom du bear market de 2017 - 2018.

De plus, la métrique s'extirpe depuis peu du canal d'activité de marché baissier (en rouge), indiquant le passage du marché vers un régime d'utilisation plus soutenu.

👉 Pour mieux comprendre et appréhender l'analyse on-chain, découvrez notre podcast à ce sujet :

Le comportement d'accumulation revient

Le comportement d'accumulation des participants semble confirmer cette dynamique haussière. Comme évoqué lors de l'analyse de la semaine 9, l'accumulation commence à se manifester suite à la distribution des semaines passées.

Bien que cette tendance n'en soit encore qu'à ses débuts, elle s'inscrit dans une boucle incluant les trois derniers cycles du marchés du BTC.

Figure 5 : Score de tendance de l'accumulation

Avec un score proche de 0,8, l'indicateur ci-bas mesure actuellement une forte tendance à l'accumulation de la part des participants détenant leurs BTC en dehors des exchanges.

La poussée du BTC vers les 28 000 dollars semble avoir provoqué un mouvement de FOMO palpable, signe de l'intérêt des investisseurs.

Enfin, ce constat est confirmé par l'étude comportementale des diverses tranches d'entités qui composent le marché. En effet, alors que les entités détenant plus de 10 000 BTC reprennent leur distribution, les petites mains (détenant moins de 100 BTC) cessent de vendre et tendent vers la neutralité.

Figure 6 : Score de tendance de l'accumulation, par cohorte de portefeuille

Cette dynamique est contrastée par une forte accumulation des baleines (1 000 BTC - 10 000 BTC), suivie depuis peu par les entités détenant entre 100 et 1 000 BTC. Nous pouvons mitiger cette observation en pointant du doigt de la manque d'homogénéité de ces comportements.

Des divergences sont bien visibles et indiquent que les participants ne partagent pas tous des biais similaires, ce qui peut engendrer une période de range à la durée indéterminée avant qu'un consensus apparaisse.

Synthèse de cette analyse on-chain du BTC

Finalement, les données de cette semaine suggèrent que le bear market de 2021 - 2022 semble s'être achevé en début d'année 2023. La nette amélioration des rentabilités latentes et réalisées, ainsi que la reprise visible de l'activité on-chain indiquent que l'intérêt et le biais haussier sont de retour sur le marché du BTC.

De plus, le récent comportement d'accumulation signale que certains participants anticipent une potentielle hausse du prix dans les mois à venir.

Toutefois, cela ne signifie pas que le cours du BTC va monter en ligne droite. Malgré une structure de marché s'orientant à la hausse et un biais optimiste, mieux vaut rester prudent.

Les transitions entre bear market et bull market peuvent être chaotiques, parsemées de longs ranges et des périodes de volatilité extrême. Cela dit, si vous avez tenu bon jusqu'ici, le plus dur est derrière vous.

👉 Découvrez notre tuto sur GMX, la plateforme de trading décentralisé de perpétuels

Le leader des DEX pour le trading de perpétuels 📈 Profitez de 5% de réduction sur vos frais 💰

Investir dans les crypto-monnaies est risqué ( en savoir plus

Sources – Figures 1 à 6 : Glassnode

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.