Alpaca : le leader méconnu du marché en pleine croissance des actions tokenisées

L’année 2026 pourrait-elle devenir celle de l’essor sans précédent du marché des actions tokenisées, en train de révolutionner la finance traditionnelle ? Quoi qu’il en soit, la discrète société Alpaca s’impose actuellement comme un acteur central de ce secteur en plein développement.

Alpaca : le courtier qui domine le marché des actions tokenisées

En ce début d'année, le marché en plein développement des actions tokenisées vient de franchir le cap symbolique du milliard de dollars de capitalisation. Un montant que certains voient encore comme un manque d'intérêt évident de la part des marchés concernés, alors que d'autres pensent au contraire assister aux prémices d'une véritable révolution financière en cours.

Si l'on prend en compte la capitalisation cumulée des actions cotées en bourse (public equities) et celles qui ne le sont pas (private equities) le montant actuellement indiqué sur le site RWA.xyz affiche un total de 1,3 milliard de dollars, dont 966 millions de dollars (74 %) concernent les actions boursières.

La capitalisation des actions tokenisées atteint 1,3 milliard de dollars

Une hausse de 110 % sur l'année écoulée, qui explose à plus de 6 500 % si l'on se réfère à sa valeur en décembre 2024, proche des 20 millions de dollars.

Un contexte en capacité de faire émerger des acteurs « encore modestes mais en forte croissance » comme la fintech basée en Californie, Alpaca, et ses API de courtage et de négociation automatisées, selon la journaliste de The Information, Yueqi Yang.

Une vision confirmée par son cofondateur et CEO, Yoshi Yokokawa, sur le compte LinkedIn officiel du projet. Et pour cause, « la tokenisation passe très rapidement du stade théorique à celui d’une infrastructure bien réelle » désormais impossible à ignorer.

Alpaca est devenu l’an dernier le principal fournisseur de services de courtage pour les émetteurs d’actions tokenisées, car l’entreprise dispose à la fois des licences réglementaires requises dans la finance traditionnelle et de l’infrastructure technologique nécessaire pour se connecter aux plateformes crypto Yoshi Yokokawa

« Peu de courtiers acceptent de vendre des actions aux entreprises spécialisées dans la tokenisation »

Selon les données disponibles, la société Alpaca détiendrait actuellement 94 % des parts de marché pour les actions et les ETF tokenisés. Une domination importante qui implique des projets phares du secteur, comme les xStocks récemment lancés par la plateforme d'échange de cryptomonnaies Kraken, qui viennent de dépasser les 200 millions de dollars d'actifs sous gestion.

Alpaca détient 94 % des parts de marché des actions et ETF tokenisés

Selon Yueqi Yang, cette situation s'explique en grande partie du fait que « peu d’autres courtiers acceptent de vendre des actions aux entreprises spécialisées dans la tokenisation ».

De ce fait, Alpaca devient la plaque tournante des projets Ondo Finance, xStocks ou encore Dinari en gérant la quasi-totalité des ordres de leurs utilisateurs « afin d’acheter les actions sous-jacentes servant de collatéral aux tokens d’actions ».

Quelles sont les actions tokenisées actuellement les plus populaires, selon les responsables du projet Alpaca ? Il semble que les investisseurs déjà inscrits dans cette aventure privilégient pour le moment 6 actions équivalentes aux 3 quarts de ce marché : Tesla, Nvidia, 2 trackers du S&P 500, 1 tracker du Nasdaq 100 et un fonds du Trésor de plus de 20 ans.

Sources : The Information, Alpaca

