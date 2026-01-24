Les actions tokenisées xStocks explosent les compteurs : 216 millions de dollars d'actifs et 59 000 utilisateurs

De plus en plus populaires, les actions tokenisées xStocks ont récemment dépassé les 200 millions de dollars d'actifs sous gestion. Faisons un tour d'horizon de cette adoption en pleine expansion.

Les actions tokenisées xStocks ont la cote

Lancées en juin 2025, les actions tokenisées xStocks ont connu un tel succès, qu'elles ont dépassé les 10 milliards de dollars de volumes en novembre dernier. Loin de s'épuiser, cette dynamique se poursuit encore aujourd'hui, tandis que lesdits volumes dépassent désormais les 17,7 milliards de dollars.

Plus encore, les actions xStocks ont dépassé d'autres paliers particulièrement prometteurs récemment.

Ainsi, le volume on-chain atteint à présent 3,12 milliards de dollars, dont 536 millions de dollars sur des exchanges décentralisés, le nombre de détenteurs s'approche des 59 000 adresses uniques et la valeur des actifs sous gestion (AUM) est aujourd'hui de 216,65 millions de dollars :

Principales statistiques des actions tokenisées de xStocks

Depuis le début de l'année, la valeur des actifs sous gestion de xStocks a grimpé de 13,6 %. Au delà de l'adoption à proprement parler, cette métrique dépend aussi de l'évolution des actions sous-jacentes, dont une éventuelle envolée pourrait donner l'illusion de meilleurs résultats que la réalité. Rien de tout cela ici, car à titre de comparaison, le S&P 500 n'a progressé que de 0,51 % depuis le début de l'année, tandis que Tesla, qui pèse près de 26 % de l'AUM des xStocks, a reculé de 1,91 % dans le même temps.

Concernant les actions tokenisées les plus populaires, Circle et NVIDIA complètent le podium, avec respectivement 23 et 20 millions de dollars d'AUM, suivies de Strategy et de Google :

Actions tokenisées les plus détenues sur xStocks

Côté concurrence, les actions xStocks sont dépassées par l'Ondo Global Market, qui revendique près de 504 millions de dollars de valeur totale verrouillée (TVL). Toutefois, la plateforme reste en retrait par rapport à xStocks concernant les volumes, avec 7,25 milliards de dollars actuellement.

Malgré des chiffres encourageants, les actions tokenisées n'en sont encore qu'à leurs prémices. Pour en prendre conscience, soulignons, par exemple, que les données de Google Finance indiquent un volume moyen journalier de 165,31 millions de dollars pour l'action NVIDIA seule.

Toutefois, la performance doit tout de même être saluée, et nul doute que les volumes continueront de croître en 2026.

Si ces produits offrent un moyen simple et rapide de s'exposer au marché actions, rappelons néanmoins que ces actions n'offrent ni les mêmes garanties ni les mêmes droits que leur sous-jacent. Cette lacune devrait être comblée au cours de l'année, alors que le Nasdaq et le New York Stock Exchange travaillent sur leur propre plateforme. Néanmoins, les actions tokenisées présentent actuellement sur le marché offrent aussi la particularité d'être transférables facilement d'un portefeuille à un autre.

Source : Dune

