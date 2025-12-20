Alerte à la bombe et rançon en Bitcoin (BTC) : que s'est-il passé en Corée du Sud ?

Deux bâtiments du groupe Hyundai ont été évacués vendredi en Corée du Sud. Une personne anonyme a lancé une alerte à la bombe et exigé une rançon en Bitcoin (BTC). Les demandes d’extorsion aux cryptomonnaies sont malheureusement en hausse dans le monde.

Une alerte à la bombe et une demande de Bitcoin en Corée du Sud

Selon le média local MBN, une alerte à la bombe a conduit à l’évacuation de deux bâtiments du groupe Hyundai hier. L’alerte a été donnée par email dans la matinée d’hier :

« Si vous ne me donnez pas 13 bitcoins, je ferai exploser le bâtiment du groupe Hyundai à 11 h 30, puis j’emporterai une bombe à Yangjae-dong pour la faire exploser.

Les 2 bâtiments mentionnés dans l’email ont été évacués et les forces de l’ordre ont fouillé les lieux. Aucune bombe n’a été trouvée. 13 BTC représentent environ 1,1 millions de dollars au cours actuel. Aucune somme n’a été versée sur le portefeuille du malfaiteur.

La Corée fait face à une série d’alertes à la bombe qui touchent les grandes entreprises. Cette semaine, les bâtiments de Samsung Electronics et KT ont également fait l’objet de menaces. Celles-ci ne s’accompagnaient cependant pas de demande de rançon en Bitcoin. Dans ces trois cas, aucune bombe n’a été retrouvée par les autorités.

Des tentatives d’extorsion aux cryptos en hausse dans le monde

Les tentatives d’extorsion liées aux cryptomonnaies sont en hausse dans le monde. Récemment, trois écoles d’Indonésie ont été visées par des alertes à la bombe – les malfaiteurs demandaient une rançon de 300 000 dollars en BTC.

En France, les enlèvements et séquestrations se sont également multipliées. Cette semaine, un investisseur en cryptomonnaies et sa femme ont été séquestrés à La Rochelle. Les malfaiteurs ont réussi à récupérer 10 millions de dollars en cryptomonnaies avant de s’enfuir.

Alors que les espèces sont de moins en moins utilisées et que les monnaies numériques se développent, la criminalité organisée a trouvé un nouvel axe d’action. Les forces de l’ordre et la législation devront donc s’adapter à ces nouvelles pratiques macabres, pour endiguer la tendance.

Source : MBN

