Des actions de SpaceX tokénisées ? C'est ce que propose cette startup d'investissement basée à New York

La blockchain permet de révolutionner de nombreux secteurs. C’est par exemple le cas de la finance traditionnelle, désormais très intéressée par la tokenisation de ses actifs. Dernier exemple en date : des actions de SpaceX disponibles avant leur introduction en bourse.

Tokenisation : une révolution en marche

Parmi les nombreuses révolutions promises à l'aide de la blockchain, la tokenisation des actifs du monde réel (RWA) s'impose comme un véritable bouleversement au sein de la finance traditionnelle. En effet, cette solution permet par exemple de numériser des actions ou des biens immobiliers afin d'optimiser leurs échanges et leur liquidité.

📍Qu'est-ce que la tokenisation et quels sont ses avantages ?

Un véritable changement de paradigme en marche, déjà adopté par des géants bancaires comme Goldman Sachs dans le domaine très populaire des bons de Trésor US. Et pour cause, cette mutation numérique permet d'envisager un trading à toute heure du jour et de la nuit, sur le modèle des cryptomonnaies.

Mais il se pourrait bien que la portée de cette innovation aille au-delà des simples horaires de bureau. C'est en tout cas l'ambition affichée par la startup Republic basée à New York, dans le cadre de ce qu'elle annonce comme une volonté de « livrer des produits pour lesquels les investisseurs de détail sont tenus à l'écart ».

Des actions SpaceX pré-IPO

L'information est issue d'une interview du co-PDG de la startup Republic, Andrew Durgee, menée par la chaîne d'actualité financière CNBC. Pourquoi un tel intérêt ? Tout simplement car cette jeune société américaine souhaite démocratiser l'accès à certaines actions populaires, réservées en accès privés à des investisseurs fortunés avant leur cotation en bourse.

Une situation qui concerne par exemple la société d'exploration spatiale SpaceX du milliardaire Elon Musk. Mais il se pourrait bien que le principe de tokenisation trouve encore une mise en œuvre innovante dans ce cas de figure.

L'impossibilité pour les investisseurs particuliers d'acquérir SpaceX avant son introduction en bourse nous a toujours semblé insensée. Désormais,[notre offre] sera liée à la croissance de ces entreprises avant leur introduction en bourse. Andrew Durgee

🗞️ La France investit dans la tokenisation sur Ethereum avec Bpifrance

Les investisseurs américains intéressés pourront dès cette semaine acheter entre 50 et 5000 dollars de cette action tokenisée de SpaceX. Une offre qui devrait rapidement s'ouvrir à d'autres entreprises populaires de l'IA, comme OpenAI, Anthropic, mais également Stripe, X, Waymo, Epic Games et plus encore.

Il semble important de mentionner le caractère potentiellement problématique de ces tokens, d'un point de vue réglementaire. Toutefois, le PDG de Republic, Kendrick Nguyen, reste confiant vis-à-vis de leur légalité, même s'il admet que les régulateurs pourraient avoir un point de vue différent.

Source : CNBC, Wall Street Journal

