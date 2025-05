Goldman Sachs mise sur la tokenisation des bons du Trésor pour un trading 24/7

Le géant bancaire américain Goldman Sachs accélère son virage vers la blockchain. Objectif : permettre des échanges de bons du Trésor et de fonds monétaires à toute heure, grâce à la tokenisation. Une annonce faite à Dubaï par Mathew McDermott, responsable des actifs numériques de la banque, alors que les États-Unis viennent de lever plusieurs freins réglementaires à la finance blockchain.

Goldman Sachs veut démocratiser le trading d’actifs tokenisés

Goldman Sachs croit en la finance tokenisée, et le montre en poursuivant son incursion. À l’occasion de la conférence TOKEN2049 à Dubaï, Mathew McDermott, responsable des actifs numériques au sein de la banque, a confirmé que la banque souhaite permettre le trading 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de bons du Trésor, grâce aux fonds monétaires tokenisés.

Pour Mathew McDermott, il s’agit d’une évolution naturelle face à la demande croissante des clients pour des solutions on-chain :

Ce que nous essayons de faire, c’est vraiment de nous aligner sur cette demande croissante pour une exposition sur la blockchain.

Concrètement, Goldman Sachs prépare 3 projets de tokenisation prévus pour 2025. Son premier fonds tokenisé libellé en dollars et une première obligation digitale libellée en euros font partie des projets.

D’autres poids lourds du secteur comme BlackRock ou Franklin Templeton sont aussi engagés dans la course à la tokenisation. À ce jour, les fonds monétaires tokenisés ont dépassé 1 milliard de dollars d’actifs sous gestion, tandis que les bons du Trésor tokenisés atteignent plus de 5 milliards de dollars, menés par le fonds BUIDL de BlackRock.

L’intérêt de ces produits ? Offrir plus d'efficacité dans les transactions. Une liquidité rapide, plus de transparence, un meilleur suivi des transactions, mais aussi la démocratisation de certains investissements. Autant d’atouts pour fluidifier les marchés financiers.

Une ouverture réglementaire qui change la donne

Ce virage vers la tokenisation est favorisé, en ce moment, par un environnement réglementaire en mutation aux États-Unis. En mars dernier, l’Office of the Comptroller of the Currency a publié l’Interpretive Letter 1183, autorisant les banques nationales à effectuer des opérations de garde crypto, d’échange de stablecoins et de règlements via la blockchain, sans approbation préalable.

Par ailleurs, la Réserve fédérale, la FDIC et l’OCC ont annulé plusieurs recommandations publiées en 2023, qui freinaient les activités crypto des institutions financières. Ce revirement aligne désormais la régulation américaine sur celle d’autres juridictions internationales. Avec ces assouplissements, la quantité d’actifs tokenisés a doublé en moins d’un an !

Goldman Sachs envisage ainsi de détacher sa plateforme GS DAP (Digital Asset Platform) en une entité autonome, capable de servir d’autres institutions. « Nous visons une infrastructure partagée pour améliorer l’efficacité et accélérer la liquidité », précise Mathew McDermott. L’idée étant de créer un socle commun pour le marché secondaire des actifs tokenisés, aujourd’hui encore peu liquide.

Ainsi, à moyen terme, la feuille de route de Goldman Sachs semble claire : intégrer les obligations souveraines tokenisées dans les usages institutionnels, avec des outils compatibles aux standards de la finance traditionnelle… mais bien plus flexibles.

Source : Token2049 Dubai

