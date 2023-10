Comment acheter des actions LVMH ? Guide pratique 2023

Vous envisagez d'investir dans l'action du géant LVMH, mais vous êtes incertain sur la marche à suivre ? Pour acquérir des actions LVMH, il est nécessaire de recourir à une plateforme dédiée à l'achat d'actions. Voici un guide simple pour acquérir rapidement des actions LVMH en 2023.

Où se procurer des actions LVMH ?

Vous envisagez d'acheter des actions de la société française LVMH, mais vous n'êtes pas sûr de la procédure à suivre ? Pour obtenir des actions LVMH, il est judicieux de recourir à une plateforme dédiée à l'achat de ces actifs financiers.

Divers courtiers proposent l'achat d'actions LVMH. Voici une recommandation (non exhaustive) :

Plateforme Frais Verse des dividendes ? eToro Pas de frais, mais présence d'un spread Selon les actions Trade Republic 1 € par opération Selon les actions XTB Pas de frais, mais présence d'un spread Selon les actions et prélève une commission Degiro Entre 1 à 3 € par opération en fonction de la Bourse Oui, automatiquement

Facile à utiliser, offrant une garantie de sécurité et surtout soumise à la réglementation française, la plateforme eToro est conseillée pour les débutants et saura très certainement répondre à l'ensemble de vos attentes en ce qui concerne l'acquisition d'actions LVMH.

Pour obtenir des actions LVMH via eToro, vous devez créer un compte sur la plateforme, y déposer des fonds et effectuer l'achat du nombre d'actions LVMH que vous désirez.

Établie en 2017, la plateforme eToro s'érige comme un précurseur dans le domaine de l'investissement en ligne. Elle donne l'opportunité d'investir dans une vaste gamme d'instruments financiers, incluant les actions, les ETF, le Forex, les matières premières et même les cryptomonnaies.

Les services de courtage d'eToro sont fournis par eToro Europe, une société enregistrée à Chypre. Cela lui confère la capacité de délivrer des prestations totalement en accord avec la législation française.

eToro est aussi renommée pour sa fonctionnalité de copy trading, qui permet à quiconque de mimer les transactions d'autres utilisateurs. Bien que cette fonctionnalité puisse séduire les novices, il est suggéré de prendre ses propres décisions en matière de gestion de portefeuille.

L'acquisition d'actions LVMH via eToro est assez aisée :

Ouvrir un compte sur la plateforme ;

Déposer des euros sur ce compte ;

Effectuer l'achat d'actions LVMH en suivant des étapes simples.

Si vous envisagez d'utiliser eToro pour acheter des actions LVMH, voici comment créer un compte sur la plateforme et comment acquérir des actions LVMH en quelques minutes.

Comment s'inscrire sur eToro ?

Pour ouvrir un compte sur eToro, appuyez sur le bouton ci-dessous (lien d'affiliation). Ensuite, une fois sur la page d'accueil d'eToro, cliquez sur le bouton « Commencer à investir » positionné en bas à gauche :

Une fois orienté vers la page d'inscription d'eToro, vous avez l'option de vous enregistrer en utilisant votre compte Facebook ou Google (Gmail). Vous pouvez également choisir une méthode d'inscription plus traditionnelle en indiquant un pseudonyme, une adresse e-mail et un mot de passe robuste.

Pour finaliser votre inscription sur la plateforme eToro et procéder à l'achat d'actions LVMH, il vous sera maintenant nécessaire de fournir des détails supplémentaires concernant votre identité : fournir une pièce d'identité, valider un numéro de téléphone, et répondre à un bref questionnaire. eToro se conforme aux réglementations françaises, rendant cette étape indispensable.

🤔 Besoin d'un guide plus détaillé ? Voici comment ouvrir un compte sur eToro étape par étape

Comment approvisionner votre compte eToro en euros ?

Votre compte eToro étant maintenant fonctionnel, vous devez y verser des euros afin de pouvoir acquérir des actions LVMH. Pour cela, cliquez sur le bouton « Dépôt de fonds » situé en bas à gauche du tableau de bord de la plateforme :

Avant de continuer, sachez que votre solde sur eToro sera indiqué en dollars américains et que toutes les transactions s'effectuent dans cette monnaie. Ne vous inquiétez pas, vos euros seront automatiquement convertis en dollars américains.

Pour créditer votre compte eToro, vous avez les alternatives suivantes : le virement bancaire ou le paiement par carte de crédit. Pour vous guider dans votre décision, voici les spécificités de chaque moyen de paiement sur eToro :

Carte Bancaire Virement bancaire Montant minimum (1er dépôt) 100 $ 500 $ Taux de change Moins avantageux Plus avantageux Exécution Instantanée De 4 à 7 jours ouvrables

Besoin d'assistance pour alimenter en euros votre compte eToro ? Pour savoir comment procéder, cliquez sur l'étiquette correspondant à votre moyen de paiement :

Comment réaliser un dépôt en utilisant une carte bancaire ? Pour alimenter votre compte eToro en utilisant une carte de crédit/débit, voici les étapes à suivre : Choisissez l'option « Carte de crédit » dans le menu déroulant ;

Inscrivez le numéro de votre carte de crédit/débit dans l'espace réservé ;

Précisez la date d'expiration de votre carte ;

Inscrivez le code CVC à 3 chiffres situé à l'arrière de votre carte. Après avoir fourni ces détails et validé l'opération, votre compte eToro sera crédité rapidement. La transaction sera affichée sous le nom « eToro (Europe) Ltd. » dans l'application de votre banque.

Comment réaliser un dépôt en utilisant un virement bancaire ? Pour réaliser un dépôt sur votre compte eToro avec un transfert bancaire, voici les étapes à suivre : Optez pour l'option « Virement bancaire » comme méthode de paiement et cliquez sur « Continuer ». Les coordonnées bancaires rattachées à eToro seront affichées et vous seront également transmises par mail ;

Ouvrez l'application et de votre banque (ou dirigez-vous vers votre agence bancaire) afin de concrétiser le transfert de fonds ;

Il est indispensable de consigner l'identifiant de transaction . Ce numéro est requis afin qu'eToro puisse associer de manière adéquate les fonds réceptionnés à votre compte sur leur plateforme ;

. Ce numéro est requis afin qu'eToro puisse associer de manière adéquate les fonds réceptionnés à votre compte sur leur plateforme ; Il est IMPÉRATIF d'intégrer cet identifiant lors de votre transfert, habituellement dans le champ désigné « Mémo », « Message » ou « Référence de votre virement » du formulaire. Soyez informé que les dépôts effectués par virement bancaire sur eToro nécessitent habituellement un délai de traitement s'étendant entre 4 à 7 jours ouvrables.

ous avez désormais des euros à disposition sur votre compte eToro ? Vous pouvez dès à présent acquérir des actions de LVMH en quelques manipulations seulement. Il suffit de taper « LVMH » dans la barre de recherche et de cliquer sur « Investir ».

Un nouvel onglet s'ouvrira, affichant le prix d'une action LVMH qui est ici de 329,82 $. Vous pouvez indiquer le montant que vous souhaitez investir, par exemple 500 $, puis appuyez sur « Placer un ordre » pour acheter des actions LVMH !

Vous détenez maintenant un CFD d'action LVMH. Cela signifie que vous ne détenez pas réellement des actions de LVMH, mais que vous suivez l'évolution du prix de l'action sur les marchés.

Si vous débutez dans le monde de l'investissement, il est conseillé de ne pas utiliser d'effet de levier. Conservez le paramètre x1 pour prévenir les risques liés à cet instrument de trading.

💡 Il est essentiel de préciser que bien qu'eToro indique un montant en dollars, vous pouvez passer un ordre en utilisant vos euros sur la plateforme. Ceux-ci seront automatiquement convertis pour cette transaction.

Quel lien LVMH entretien avec le Web3 ?

Bien que LVMH explore les capacité de technologie blockchain, le géant du luxe reste plutôt timide quand à son rapprochement avec le Web3.

En avril 2021, LVMH a collaboré avec Prada et Cartier pour développer le « Aura Blockchain Consortium », une initiative mondiale visant à lutter contre la contrefaçon dans l'industrie du luxe​.

La plateforme AURA, basée sur la blockchain Ethereum, vise à fournir un service de suivi et de traçabilité des produits de luxe, de la production au point de vente et jusqu’à la revente​​.

En outre, plusieurs marques du groupe LVMH telles que Tiffany & Co, Louis Vuitton, TAG Heuer ont lancés des initiatives liés aux tokens non fongibles (NFT) dans l'optique de se rapprocher de leurs clients.

Du côté du PDG de LVMH Bernard Arnault, celui-ci a, en 2022, alloué 100 millions d'euros au financement de startups Web3.

Questions fréquentes sur l'action LVMH

✅ Qu'est-ce que LVMH ? LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, souvent abrégé LVMH, est un groupe multinational français opérant dans le secteur du luxe. LVMH opère dans divers domaines du luxe tels que les vins et spiritueux, la mode et la maroquinerie, la parfumerie et la cosmétique, les montres et la joaillerie. Le groupe détient plusieurs marques prestigieuses comme Louis Vuitton, Christian Dior, Fendi, Givenchy, Dom Pérignon, Moët & Chandon, et Bulgari, parmi d'autres.

✅ Quels sont les principaux concurrents de LVMH et comment affectent-ils le cours de son action ? Kering est le principal concurrent de LVMH, les 2 groupes dirigeants un empire de plusieurs marques de luxe à la portée internationale. Historique, le cours de l'action LVMH n'a pas nécessairement était impacté par les performances de celle de Kering, ou bien lorsque le groupe rachète une marque prestigieuse. Le cours de l'action LMVH est surtout sensible à la santé de l'industrie du luxe de manière générale, celle-ci pouvant être particulièrement touchée par les tendances économiques globales et aux préférences des consommateurs.

✅ Est-ce que LVMH verse des dividendes à ses actionnaires ? Oui. Le dividende de LVMH distribué en 2023 relatif à l'exercice 2022 s'établit à 12 € par action.

✅ Est-il intéressant d'acheter l'action LVMH en 2023 ? Les avantages d'investir dans l'action LVMH incluent l'essor de la demande chinoise, l'utilisation des réseaux sociaux comme nouvelle vitrine du luxe, un portefeuille de marques inégalé, et une présence équilibrée du groupe au niveau mondial. Les risques associés incluent des signes de ralentissement sur le marché américain, l'impact de l'inflation sur les dépenses discrétionnaires et simplement les goûts des consommateurs étant susceptibles de changer rapidement. Ces facteurs étant directement liés aux ventes des marques du groupe LVMH, celles-ci dictent en partie l'évolution du cours de l'action LVMH. Il est recommandé de conduire une analyse approfondie de LVMH pour déterminer si l'acquisition de son action constitue un choix d'investissement judicieux ou non.

