Bitcoin et la grande inquiétude de l’inflation aux États-Unis

Depuis le début du mois de mai, les marchés actions, obligataires et cryptos tentent de se stabiliser après avoir connu une période corrective de plusieurs semaines et même mois pour les obligations. Mais aucune reprise haussière durable ne se fera sans reprise de la désinflation sous-jacente aux Etats-Unis.

Bitcoin repartira à la hausse avec la reprise de la baisse de l’inflation US

Les marchés actions et obligataires US sont en reprise haussière depuis le début du mois de mai, après avoir enregistré plusieurs semaines de correction depuis la mi-mars et même depuis le début de l’année pour le marché obligataire.

Cette tentative de reprise, à contre-courant de l’adage « Sell in may and go away » s’est construite sur un retour de « l’espoir » que la Réserve fédérale engage son pivot au second semestre de cette année 2024 pour éviter de briser la croissance économique US qui, certes ralentit, mais reste nettement au-dessus du taux de croissance observé en Europe.

Certains voyants macro-économiques sont en effet passés en « alerte orange », en particulier la dégradation du marché du travail US (hausse du taux de chômage U3 et U6) et des indicateurs avancés que sont les très respectés indices PMI de l’ISM (soft datas).

MAIS tant que le taux de chômage US reste sous le seuil d’alerte de la FED (4,1 % de la population active), alors cette dernière reste concentrée à 100 % sur la trajectoire de l’inflation pour orienter les perspectives de sa politique monétaire.

Rappelons que la désinflation US sous-jacente s’est mise en pause depuis le mois de janvier, qu’il s’agisse de la mesure du CPI sous-jacente ou du PCE sous-jacent. Ce mercredi 15 mai à 14h30, la mise à jour du CPI aura un impact décisif sur le marché pour la fin du mois de mai. Le marché va être focus sur la mesure mensuelle et annuelle du core CPI qui doit impérativement baisser.

Ce sont surtout les composantes « services » et « immobilier » qui vont agir avec force sur les actions et les obligations US. Une bonne fois pour toutes, soyons clairs : peu importe les fondamentaux de l’écosystème crypto ou encore le cycle monétaire propre à BTC, ce dernier reprendra son chemin vers les 100 000 dollars dès que la courbe de l’inflation US dite « core » réengagera sa tendance baissière.

Graphique qui représente les composantes de l’inflation US en rythme annuel sur la mesure du CPI (source US BLS)

Le cours du Bitcoin cherche son creux majeur entre 55 000 et 60 000 dollars

Le cours du Bitcoin a-t-il fait son point lors de la session boursière du mercredi 1er mai à 56 500 dollars ?

C’est la question que se posent tous les analystes graphiques depuis le début du mois, d’autant plus que ce support correspond à des ratios de retracement et d’extension usuels. Mais comme je dis toujours, « tenir un support c’est bien, mais franchir une résistance c’est mieux ».

