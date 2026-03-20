Où et comment acheter des actions Palantir (PLTR) en 2026 ?

Vous souhaitez acheter des actions Palantir (PLTR), mais vous ne savez pas par où commencer ? Pour investir dans cette entreprise spécialisée dans l'analyse de données et l'intelligence artificielle (IA), il vous faudra passer par un courtier en ligne. Découvrez notre sélection et notre guide pour acheter des actions Palantir en quelques étapes seulement.

Avec quelle plateforme investir dans Palantir ?

Vous envisagez d'acheter des actions Palantir (PLTR), mais vous ne savez pas sur quelle plateforme vous tourner ?

Voici une sélection de 5 plateformes (toutes régulées par des autorités de régulation européennes) où vous pouvez acheter des actions Palantir 👇

Intuitive et accessible, la plateforme eToro est particulièrement recommandée pour les débutants et constitue une excellente option pour acheter des actions Palantir (PLTR).

Acheter l'action Palantir en 5 minutes avec eToro

Publicité – 61 % des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent lorsqu'ils tradent des CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous demander si vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent. Vous ne perdrez jamais plus que le montant investi sur chaque position

🤔 Vous souhaitez en savoir plus sur les étapes à suivre pour acheter des actions Palantir sur eToro ? Suivez notre guide 👇

Guide pour acheter l'action Palantir (PLTR) sur eToro

2 actions PLTR disponibles Sur eToro, vous avez le choix entre 2 versions de l'action Palantir : PLTR, cotée en dollars américains, et PLTR.EUR, cotée en euros. Si votre compte est libellé en euros, il est préférable d'opter pour la version PLTR.EUR afin d'éviter les frais de conversion de devises appliqués par eToro, qui s'élèvent à 0,75 % par transaction.

Comment s'inscrire sur eToro ?

Fondée en 2007, la plateforme eToro s'est imposée comme l'une des références de l'investissement en ligne. Elle permet d'accéder à une large gamme d'instruments financiers, dont les actions, les ETF, le Forex, les matières premières et les cryptomonnaies.

Pour ouvrir un compte sur eToro, cliquez sur le bouton ci-dessous (lien d'affiliation). Une fois sur la page d'accueil d'eToro, cliquez sur « Commencer à investir » en bas à gauche :

Acheter l'action Palantir en 5 minutes avec eToro

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Sur la page d'inscription, vous pouvez vous enregistrer via votre compte Facebook ou Google (Gmail), ou opter pour une inscription classique en renseignant un pseudonyme, une adresse e-mail et un mot de passe.

Pour finaliser votre inscription et pouvoir acheter des actions Palantir, vous devrez fournir quelques informations complémentaires : une pièce d'identité, un numéro de téléphone et répondre à un court questionnaire. Cette étape est obligatoire et imposée par la réglementation en vigueur.

Comment déposer des euros sur eToro ?

Une fois votre compte eToro activé, vous pouvez y déposer des euros pour acheter des actions Palantir (PLTR). Cliquez sur « Dépôt de fonds », en bas à gauche de l'interface.

Comme évoqué plus haut, vous pourrez acheter l'action PLTR.EUR (la version cotée en euros) et ainsi éviter les frais de conversion de devises de 0,75 % appliqués par eToro sur les transactions en dollars. Pour en profiter et éviter la conversion automatique de vos fonds en dollars, ouvrez votre compte en euros et non en dollars.

Ensuite, pour alimenter votre compte, deux options s'offrent à vous : le virement bancaire ou la carte bancaire. Voici les caractéristiques de chaque méthode :

💳 Carte bancaire 🏦 Virement bancaire Montant minimum (1er dépôt) 50 $ 500 $ Frais Aucuns Aucuns Exécution Instantanée De 4 à 7 jours ouvrables

Vous avez des doutes sur la manière d’alimenter votre compte eToro ? Sélectionnez l'onglet correspondant à votre moyen de paiement :

Comment effectuer un dépôt avec une carte bancaire ? Pour créditer votre compte eToro par carte de crédit/débit, suivez ces étapes : Sélectionnez « Carte de crédit » parmi les options proposées ;

Saisissez le numéro de votre carte ;

Indiquez la date d'expiration de votre carte ;

Renseignez le code CVC à 3 chiffres au dos de votre carte. Une fois le paiement confirmé, les fonds sont immédiatement crédités sur votre compte. La transaction apparaîtra sous la dénomination « eToro (Europe) Ltd. » sur votre relevé bancaire.

Comment transférer des euros par virement bancaire ? Sélectionnez « Virement bancaire » et cliquez sur « Continuer ». Les coordonnées bancaires d'eToro s'afficheront et vous seront également envoyées par e-mail ;

Connectez-vous à votre espace bancaire en ligne pour effectuer le virement ;

Notez bien l'identifiant de transaction communiqué : il permet à eToro d'associer le virement à votre compte ;

Intégrez cet identifiant dans votre virement, dans le champ « Note », « Mémo » ou « Référence du virement » selon votre banque. Pour alimenter votre compte eToro par virement bancaire : Les virements bancaires sur eToro sont traités en 4 à 7 jours ouvrés.

Acheter des actions Palantir (PLTR) en quelques clics

Vos fonds sont disponibles sur eToro ? Vous pouvez maintenant procéder à l'achat d'actions Palantir. Dans la barre de recherche, tapez « PLTR » ou « Palantir », sélectionnez PLTR.EUR puis cliquez sur « Investissez ».

Un nouvel écran affichera le cours actuel de l'action Palantir. Renseignez le montant que vous souhaitez investir, puis cliquez sur « Acheter » pour finaliser votre achat :

Vous détenez à présent un CFD sur l'action Palantir (PLTR). Concrètement, même si vous ne détenez pas le titre en direct, vous êtes exposé aux variations de son cours sur le marché.

Si vous débutez en bourse, il est conseillé de ne pas utiliser l'effet de levier. Conservez le paramètre x1 pour limiter les risques associés à ce mécanisme.

Quid de l'action Palantir tokénisée ? La plateforme Kraken propose également une exposition à Palantir via une action tokénisée. Concrètement, le token PLTRx est adossé 1:1 à des actions Palantir détenues en réserve chez un dépositaire tiers : cela permet d'acheter une fraction d'action (dès 1 $), de payer en crypto/stablecoins et même de retirer le token PLTRx vers un wallet, le tout avec un trading disponible 24h/24 et 5j/7 sur Kraken. Il s'agit d'une option intéressante si vous souhaitez vous exposer à l'action Palantir (PLTR) depuis un environnement crypto.

Investissez dans l'action Palantir avec Kraken

FAQ : Questions fréquentes sur l'action Palantir (PLTR)

✅ Qu'est-ce que Palantir ? Palantir Technologies est une entreprise américaine spécialisée dans l'analyse de données massives et l'intelligence artificielle. Elle développe des logiciels utilisés par des gouvernements, des agences de renseignement et de grandes entreprises pour analyser et exploiter des données complexes. Palantir est cotée en Bourse sur le Nasdaq sous le symbole PLTR depuis septembre 2020.

✅ Quels sont les facteurs qui peuvent influencer le cours de l'action PLTR ? Le cours de l'action Palantir (PLTR) est principalement influencé par la croissance de ses contrats gouvernementaux et commerciaux, notamment aux États-Unis. L'essor de l'intelligence artificielle joue également un rôle clé : Palantir intègre l'IA au cœur de ses plateformes AIP et Gotham, ce qui en fait une valeur directement exposée à ce secteur.

✅ Palantir verse-t-elle des dividendes ? Non, Palantir ne verse pas de dividendes à ses actionnaires. L'entreprise préfère réinvestir ses ressources dans le développement de ses produits et l'expansion de ses activités commerciales, notamment dans le secteur de l'intelligence artificielle.

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