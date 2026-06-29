Le Slip Français entre en Bourse : faut-il acheter l'action lors de l'IPO ?

La marque iconique du Made in France, Le Slip Français, fait son entrée sur Euronext Growth Paris le 14 juillet 2026 à un prix fixé à 14,80 € par action. L'opération, ouverte aux particuliers, est l'une des rares introductions en Bourse d'une marque de mode française grand public. Une vraie question se pose pour l'investisseur : faut-il participer à cette IPO ?

Avant de répondre à la question « Faut-il acheter l'action Le Slip Français ? », voici les données clés de l'IPO, puis tout ce qu'il faut savoir sur l'entreprise, ses comptes et sa valorisation 👇

Les données clés de l'IPO du Slip Français

L'action sera cotée sur Euronext Growth Paris, le compartiment d'Euronext réservé aux PME et ETI, dont les conditions d'admission sont allégées par rapport au marché réglementé principal. Voici les chiffres à retenir 👇

Donnée Détail Prix de l'action à l'IPO 14,80 € Ticker/ ISIN ALLSF / FR0014018Y10 Marché de cotation Euronext Growth Paris Période de souscription (OPF) Du 25 juin au 8 juillet 2026 Clôture du placement global 9 juillet 2026 à 12h00 Règlement-livraison 13 juillet 2026 Première cotation 14 juillet 2026 Taille de l'opération 12 millions d'euros (jusqu'à 15,8 M€ avec clause d'extension et surallocation*) Capitalisation visée à l'introduction 19 millions d'euros Éligibilité PEA, PEA-PME et CTO

*La date limite d'exercice de l'option de surallocation est fixée au 7 août 2026.

Le Slip Français, c'est quoi ?

Fondé en 2011 par Guillaume Gibault, Le Slip Français s'est construit autour d'un concept simple et identifiable : des sous-vêtements fabriqués en France avec un ton patriotique et décalé.

La marque a depuis élargi son offre aux chaussettes, aux pyjamas, aux tee-shirts et à une gamme féminine. Elle revendique plus de 850 000 clients (avec 42 % de récurrence d'achat) et une notoriété de 60 % des Français, selon une étude YouGov d'octobre 2025.

Entreprise à mission depuis 2020 et certifiée B Corp (un label international attestant d'exigences sociales et environnementales élevées), Le Slip Français est dirigé par Guillaume Gibault et Léa Marie, directrice exécutive.

Mais le parcours n'a pas été de tout repos. Après une croissance rapide, Le Slip Français a enregistré deux exercices de lourdes pertes en 2021 et 2022. En 2023, l'entreprise a opéré un virage stratégique majeur : passer d'une « marque-cadeau » haut de gamme à des sous-vêtements du quotidien plus accessibles. Le prix de vente moyen a été réduit de 45 %, tandis que les volumes augmentaient nettement.

En parallèle, le réseau de boutiques a été ramené de 19 magasins fin 2023 à 2 en avril 2026, qui ont eux-mêmes vocation à être cédés, l'entreprise misant désormais sur un modèle de distribution direct tout en conservant un flagship parisien servant de vitrine.

Côté production, Le Slip Français s'appuie sur 3 sites industriels en propre (Bonne Nouvelle à Aubervilliers pour les sous-vêtements, Fier(T) également à Aubervilliers pour les tee-shirts et La Belle Paire à Limoges pour les chaussettes), complétés par un réseau de plus de 30 usines partenaires, pour environ 1,5 million de pièces fabriquées par an.

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Où en sont les finances du Slip Français ?

Le pivot de 2023 a porté ses fruits : le Slip Français est repassé en redevenant rentable en 2025 avec un EBITDA (la rentabilité opérationnelle « brute » de l'activité) de 2,1 millions d'euros. Voici les principaux repères financiers à connaître sur l'entreprise 👇

Indicateur Donnée (exercice 2025) Chiffre d'affaires 21,1 M€ EBITDA 2,1 M€ Résultat d'exploitation 1,3 M€ Dette nette 3,5 M€ Production Environ 1,5 M de pièces/an (+24 % en volume) Objectif 2030 Doubler le CA et atteindre une marge d'exploitation > 10 %

À lire avec prudence : ces chiffres de 2025 sont pro forma et non audités. Ils sont retraités comme si l'entité industrielle Bonne Nouvelle avait été intégrée au groupe sur les 12 mois et proviennent du reporting interne. C'est ce périmètre élargi qui explique l'écart de croissance affiché : +16 % en pro forma, contre +4,3 % seulement en données publiées. À noter enfin que le chiffre d'affaires 2025 reste en deçà du record historique de l'entreprise, atteint en 2020 à 24,4 M€.

Pour atteindre son objectif de doublement du chiffre d'affaires d'ici 2030, la marque vise à porter sa part de marché de 4 % à 8 % sur le sous-vêtement masculin en France, un marché estimé à 500 M€ (Kantar 2024).

Le plan repose sur trois piliers : la montée en puissance industrielle (+3 cellules industrielles et environ 300 emplois visés), l'extension de la gamme à 5 nouvelles catégories d'équipement du quotidien (jeans, sacs, casquettes, linge de lit) entre 2027 et 2029, et une offre de production « Made in France as a service » destinée à accompagner 5 marques françaises tierces.

Le produit de l'augmentation de capital doit notamment financer l'achat de nouvelles machines pour l'usine de Bonne Nouvelle.

Tous les détails sur l'IPO du Slip Français

C'est sous le slogan « Mettez votre slip en action(s) » que la marque s'introduit en Bourse, en invitant les particuliers à entrer au capital. L'Autorité des marchés financiers (AMF) a approuvé le prospectus le 24 juin 2026 (n° 26-212) et l'ensemble des documents est disponible sur le site officiel dédié : leslipenactions.fr.

L'opération combine deux volets :

Une augmentation de capital d'environ 5 M€ (337 838 actions nouvelles au maximum) : c'est la seule part dont le produit revient réellement à l'entreprise pour financer son développement ;

(337 838 actions nouvelles au maximum) : c'est la seule part dont le produit revient réellement à l'entreprise pour financer son développement ; Une cession d'environ 7 M€ d'actions existantes (732 830 actions au maximum) par les actionnaires actuels, dont le produit va aux vendeurs et non à l'entreprise.

La fraction de l'opération réservée au grand public à un prix fixé à l'avance (ici 14,80 €) représente au moins 10 % des actions offertes. L'opération comprend en outre une clause d'extension et une option de surallocation, deux mécanismes permettant de céder davantage de titres si la demande est forte, qui portent le montant brut maximal à 15,8 M€.

Un point mérite l'attention : ces deux mécanismes portent uniquement sur des actions cédées par les actionnaires historiques. Les fonds Experienced Capital Partners et 360 Capital Partners, au capital depuis 2015-2016, cherchent en effet à sortir.

En cas d'exercice intégral de la clause d'extension et de l'option de surallocation, ils cèderaient la quasi-totalité de leurs titres et le flottant ( la part du capital réellement disponible à l'achat et à la vente en Bourse) passerait de 0 % à plus de 83 %.

À l'inverse, les fondateurs Guillaume Gibault et Léa Marie conservent leurs actions et ont pris un engagement de conservation (lock-up) de 365 jours, période durant laquelle ils s'interdisent de les vendre.

Prudence avec Euronext Growth Investir dans une petite capitalisation cotée sur Euronext Growth comporte des risques spécifiques : forte volatilité, liquidité réduite et risque de perte en capital. N'engagez que des sommes que vous êtes prêt à perdre.

La valorisation de l'entreprise est-elle justifiée ?

C'est le point qui mérite le plus d'attention. Sur la base d'un prix de 14,80 € l'action, la valorisation attribuée à l'entreprise avant l'argent levé lors de l'IPO s'établit à environ 14 millions d'euros, pour une capitalisation visée d'environ 19 millions d'euros à l'introduction.

En intégrant l'augmentation de capital et la dette nette, la valeur d'entreprise (la capitalisation boursière augmentée de la dette nette) ressort autour de 22,5 millions d'euros, environ une fois le chiffre d'affaires et dix fois l'EBITDA 2025.

Ces multiples se situent plutôt dans le haut de la fourchette des valorisations observées dans le textile en Europe de l'Ouest.

Autrement dit, le prix d'introduction en Bourse intègre déjà une bonne partie du succès futur de l'entreprise, et ne laisse que peu de marge à l'erreur si les objectifs de croissance ne sont pas tenus.

Les arguments pour participer à l'IPO du Slip Français

1. Une marque à la notoriété exceptionnelle. Avec 60 % de notoriété auprès des Français et plus de 850 000 clients, Le Slip Français possède un capital de marque que peu de PME cotées peuvent revendiquer.

2. Un redressement déjà visible dans les comptes. Contrairement à une simple IPO marketing, le pivot industriel de 2023 a produit des effets concrets : retour à la rentabilité en 2025, croissance des volumes (+24 %) et EBITDA positif. Le dossier repose sur des résultats, pas seulement sur une promesse.

3. Une opération déjà partiellement sécurisée. Des engagements de souscription d'environ 6,925 millions d'euros ont été pris en amont (200 000 euros de la société Numérobis et 6,725 millions d'euros d'investisseurs tiers : Eiffel, Vatel Capital, Les Ateliers FIM, Femilux, Mutuale, Monte Rosa Participations et Chantelle). Cela donne de la crédibilité au dossier, même si le succès de la souscription ne rime pas toujours avec le succès boursier.

4. Un alignement des dirigeants. Guillaume Gibault et Léa Marie se sont engagés à conserver leurs titres pendant 365 jours après l'opération. Les fondateurs restent donc embarqués, là où les fonds historiques sortent.

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Les arguments contre l'IPO du Slip Français

1. Une liquidité réduite. Sur Euronext Growth, les volumes d'échange sont souvent faibles. Acheter et surtout revendre une action avec une faible capitalisation peut s'avérer difficile, avec des écarts de prix importants, en particulier dans les premiers jours de cotation.

2. La sortie quasi-totale des fonds historiques. L'un des objectifs affichés de l'opération est de permettre à Experienced Capital Partners et 360 Capital Partners, au capital depuis 2015-2016, de céder leur participation. En cas d'exercice intégral de la clause d'extension et de l'option de surallocation, ces deux fonds cèderaient la quasi-totalité de leurs titres et le flottant passerait à plus de 83 %. Une partie de l'opération sert donc avant tout à faire sortir des actionnaires existants et non à financer l'entreprise.

3. Une valorisation tendue. Comme vu plus haut, les multiples se situent dans le haut de la fourchette du secteur textile et reposent sur un EBITDA pro forma. L'investisseur paie déjà une partie de la croissance future.

4. Un chiffre d'affaires qui peine à retrouver son pic. À 21,1 M€, le CA 2025 reste inférieur au record de 2020 (24,4 M€). Malgré le redressement opérationnel, l'entreprise n'a pas encore retrouvé son niveau d'activité d'il y a 5 ans. L'objectif de doubler ce chiffre d'affaires d'ici 2030 suppose donc un changement de rythme majeur, qui reste entièrement à démontrer.

5. Un pari industriel et de diversification ambitieux. Le succès de la stratégie repose sur la capacité à industrialiser une production Made in France à coûts maîtrisés et à imposer la marque sur de nouveaux segments ainsi qu'auprès de marques tierces. Rien ne garantit qu'un public existera pour ces nouveaux produits.

Il faut bien distinguer deux moments, car ils ne passent pas par les mêmes intermédiaires.

1. Souscrire à l'IPO (avant le 9 juillet)

Pour participer à l'introduction en Bourse du Slip Français au prix de 14,80 €, la souscription se fait directement auprès de l'un des courtiers partenaires officiels de l'opération ou via le site dédié leslipenactions.fr.

La plupart de ces courtiers permettent de loger les titres sur un PEA ou un PEA-PME pour profiter d'un cadre fiscal avantageux. Les partenaires officiels de l'opération sont :

BoursoBank

Saxo

Bourse Direct

Fortuneo

EasyBourse

2. Acheter l'action après le 14 juillet (marché secondaire)

Une fois la cotation lancée, l'action ALLSF s'achète comme n'importe quelle valeur sur Euronext Growth via le courtier de votre choix. Pour limiter la fiscalité et les frais, nous suggérons de privilégier un courtier proposant le titre au sein d'un PEA.

Une réserve toutefois : ces courtiers ne référencent pas forcément toutes les valeurs d'Euronext Growth et il est impossible de savoir avant le jour J si l'action sera bien disponible à l'achat sur chacune de ces plateformes.

Notre verdict sur l'IPO du Slip Français

Le Slip Français arrive en Bourse avec une histoire rare : celle d'une marque grand public française qui a frôlé les limites de son modèle, s'est recentrée, a internalisé une partie de sa production et a retrouvé la rentabilité.

L'histoire est belle, la marque est forte et le redressement est réel. Mais l'investissement reste risqué. La liquidité sera faible, la valorisation est déjà tendue, une partie de l'opération sert à faire sortir les fonds historiques et le pari de doublement du chiffre d'affaires d'ici 2030 est très ambitieux et reste à prouver.

Pour un investisseur particulier, Le Slip Français doit donc être traité comme une petite ligne spéculative et de diversification Made in France, pas comme un pilier de portefeuille.

Participer à l'IPO du Slip Français, c'est accepter une faible liquidité et une forte volatilité. Une stratégie raisonnable consiste à n'engager qu'une somme limitée, quitte à renforcer plus tard sa position si les premiers résultats post-cotation confirment la trajectoire.

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