Faut-il acheter l'action KNDS, ce géant franco-allemand de l'armement ?

KNDS, le champion franco-allemand des chars et de l'artillerie, s'apprête à faire l'une des introductions en Bourse les plus attendues de l'année en Europe. Porté par le réarmement du continent et un carnet de commandes record, ce leader de l'armement vient de franchir une étape décisive avec un accord entre Paris et Berlin. Faut-il acheter l'action KNDS dès son IPO et comment s'y préparer ?

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Qu'est-ce que KNDS ?

KNDS est l'un des principaux fabricants européens d'équipements militaires terrestres. Le groupe est né en 2015 de la fusion entre l'allemand Krauss-Maffei Wegmann et le français Nexter, donnant naissance à un véritable champion de la défense.

Le portefeuille de l'entreprise regroupe, entre autres, les chars Leopard 2 et Leclerc, les canons Caesar, les véhicules blindés Jaguar, Boxer et Griffon, le système d'artillerie automatisé RCH 155, ainsi que des munitions et des systèmes de communication.

KNDS est aujourd'hui un fournisseur clé des armées européennes et un acteur central du réarmement du continent, ses équipements étant notamment utilisés par l'Ukraine.

L'accord franco-allemand qui ouvre la voie à l'IPO

Le 22 juin 2026, la France et l'Allemagne ont annoncé un accord-cadre sur la gouvernance commune de KNDS, levant le principal obstacle à l'introduction en Bourse du groupe.

Concrètement, l'Allemagne va acquérir une participation de 40 % dans KNDS auprès des actionnaires familiaux allemands (famille Wegmann). En parallèle, l'État français, qui détient aujourd'hui 50 % de KNDS, va réduire sa part à 40 %.

Les deux États deviendraient ainsi actionnaires à parité (40 % chacun), la part restante (20 %) étant destinée au flottant et aux actionnaires existants.

👉 Cet accord est la condition qui débloque l'IPO de KNDS, attendue de longue date et qui avait été ralentie par les discussions entre Paris et Berlin sur la répartition du capital.

À noter qu'un dernier jalon reste à franchir : la commission budgétaire du Bundestag doit encore valider la prise de participation allemande, et le contrat de rachat avec la famille Wegmann doit être finalisé.

Quand aura lieu l'IPO de KNDS ?

KNDS prévoit une double cotation simultanée à Paris et à Francfort. D'après plusieurs sources de marché, l'annonce officielle de l'opération pourrait intervenir dès cette semaine pour une cotation envisagée au cours de l'été (fenêtre de juin-juillet 2026, avec septembre comme scénario de repli).

Voici les principaux paramètres connus de l'IPO de KNDS à ce stade 👇

Valorisation visée : entre 15 et 18 milliards d'euros environ, selon les estimations rapportées par la presse financière. Une fourchette revue à la baisse par rapport aux 25 milliards initialement évoqués.

entre 15 et 18 milliards d'euros environ, selon les estimations rapportées par la presse financière. Une fourchette revue à la baisse par rapport aux 25 milliards initialement évoqués. Part mise sur le marché : environ 25 % du capital, mais le double ancrage étatique limiterait le flottant réellement disponible à environ 20 %.

environ 25 % du capital, mais le double ancrage étatique limiterait le flottant réellement disponible à environ 20 %. Banques en charge de l'opération : Bank of America, Deutsche Bank, Goldman Sachs et Société Générale.

Bank of America, Deutsche Bank, Goldman Sachs et Société Générale. Places de cotation : Euronext Paris et Bourse de Francfort.

À l'heure de l'écriture de ces lignes (23 juin 2026), le prix d'introduction de l'action KNDS et la date de cotation n'ont pas encore été officiellement confirmés.

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Même si l'action KNDS n'est pas encore disponible, il est possible d'anticiper son arrivée dès maintenant pour être prêt le jour de son IPO.

La première démarche consiste à ouvrir un compte auprès d'un courtier. Les procédures de vérification d'identité (KYC) peuvent prendre plusieurs jours et les premiers jours de cotation d'une introduction aussi attendue peuvent être décisifs en matière de prix. Une fois votre compte ouvert et validé, vous pouvez y déposer des fonds à l'avance afin d'être prêt à investir dès que l'action sera disponible.

L'action KNDS étant destinée à être éligible au PEA, il est recommandé de se tourner vers un courtier proposant cette enveloppe fiscale pour profiter d'un cadre avantageux.

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Les arguments en faveur de l'action KNDS

1. Un carnet de commandes record qui offre une visibilité rare. Avec 33,1 milliards d'euros de commandes à fin 2025, soit environ 7,5 fois son chiffre d'affaires annuel, KNDS dispose d'un niveau d'activité contractualisé qui couvre plusieurs années. Pour une entreprise industrielle, un tel ratio est exceptionnel et constitue un socle de visibilité que peu d'entreprises peuvent afficher.

2. Le réarmement européen, une tendance de fond. Face à la menace russe et à l'incertitude sur l'engagement américain, de nombreux pays augmentent massivement leurs budgets de défense. KNDS, fournisseur direct des armées européennes en chars, blindés et munitions, se trouve au cœur de cette dynamique, y compris sur les programmes nationaux, comme le char lancé par la France pour remplacer le Leclerc, sur lequel le groupe pousse son projet CAPINT.

3. Des contrats internationaux qui s'enchaînent. Le groupe a notamment décroché, via la coentreprise ARTEC (détenue avec Rheinmetall), une commande de l'armée britannique pour 72 systèmes d'artillerie RCH 155 (près de 1,15 milliard d'euros), se positionne sur le programme Mobile Tactical Cannon de l'armée américaine et au Canada, et a engrangé plus de 300 chars Leopard 2A8 pour la République tchèque, les Pays-Bas et la Croatie.

4. Un double ancrage étatique, gage de stabilité. Le futur actionnariat à parité entre la France et l'Allemagne assure une stabilité stratégique et un accès privilégié aux grands programmes de défense, à commencer par le char du futur franco-allemand.

5. Des marges en progression. La marge opérationnelle est passée de 13,2 % à 15,0 % en un an, tandis que le chiffre d'affaires progressait de près de 16 %. Le groupe démontre sa capacité à transformer la hausse de la demande en rentabilité.

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Les points de vigilance avant d'acheter l'action KNDS

1. Un flottant très réduit. Avec deux États actionnaires à hauteur de 40 % chacun, le flottant disponible serait limité à environ 20 % du capital. Cette faible liquidité peut accentuer la volatilité de l'action KNDS et limiter le potentiel de hausse que le marché réserve plutôt aux entreprises avec un capital plus ouvert.

2. Un risque de gouvernance à deux États. La présence de deux gouvernements actionnaires, aux intérêts pas toujours alignés, peut ralentir, voire bloquer des décisions stratégiques de l'entreprise.

3. Le goulot d'étranglement industriel. Le principal frein à la croissance de KNDS n'est pas la demande, mais sa capacité de production. Pour livrer son carnet de commandes, le groupe négocie même la reprise d'anciennes usines automobiles (Volkswagen, Mercedes-Benz).

4. Une valorisation qui laisse peu de marge d'erreur. Si l'IPO de KNDS se réalise dans le haut de la fourchette (autour de 20 milliards d'euros, soit environ 30 fois le résultat opérationnel 2025), le cours de l'action intègrera déjà une partie de ses perspectives de croissance, réduisant le potentiel de hausse à court terme en cas de déception.

5. Des grands programmes structurants encore incertains. Le char du futur franco-allemand (programme MGCS), souvent présenté comme un relais de croissance, accuse une dizaine d'années de retard et un retrait français est désormais évoqué. En parallèle, l'Allemagne avance sur son propre char (le futur Leopard 3) et sur MARTE, un programme concurrent de char européen réunissant une douzaine de pays mais excluant la France. Le tout intervient après l'abandon récent du FCAS, le projet d'avion de combat franco-allemand : un précédent qui montre que ce type de coopération peut échouer.

Notre verdict sur l'action KNDS

KNDS est l'IPO de défense la plus attendue de l'année en Europe : un champion franco-allemand au carnet de commandes record, des marges en progression et un positionnement central dans le réarmement du continent. L'accord conclu entre Paris et Berlin lève le dernier verrou politique et ouvre la voie à une introduction en Bourse imminente, potentiellement dès le mois de juillet.

Toutefois, KNDS étant une entreprise très particulière, il faut être prudent et bien se renseigner avant d'investir. Le double actionnariat étatique, qui assure une stabilité stratégique, réduit aussi fortement le flottant et peut peser sur la liquidité comme sur le potentiel de hausse du titre. Il faut y ajouter le goulot d'étranglement industriel bien réel et une valorisation qui, dans le haut de la fourchette, laisserait peu de marge d'erreur.

Si vous êtes intéressés par l'IPO de KNDS, la meilleure stratégie consiste à se préparer sans se précipiter : ouvrir un compte éligible au PEA dès maintenant, suivre la publication du prospectus et le prix de cotation, puis juger s'il est intéressant de se positionner une fois que les conditions de l'IPO seront connues.

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