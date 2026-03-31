Acheté 2900 BTC en 2015, il revend son appartement à Pattaya pour 7 bitcoins en 2026

Le cofondateur de la structure minière du Bitcoin F2Pool vient d’annoncer la revente de son appartement de Pattaya pour 7 BTC. Un bien acquis en 2015… pour 2900 BTC qui met une nouvelle fois en lumière les performances hors norme de la plus emblématique des cryptomonnaies.

Un appartement revendu pour « seulement » 7 BTC

Ceux qui doutent encore de la capacité du Bitcoin à se jouer de la baisse de pouvoir d'achat associée à la majorité des monnaies traditionnelles devraient prendre le temps de se remémorer la valeur du BTC en 2015, lorsque le cofondateur du pool de minage F2Pool, Wang Chun, a décidé d'acheter un appartement en copropriété à Pattaya, dans le golfe de Thaïlande, pour la somme de 2 900 BTC.

À cette époque, le cours du Bitcoin évoluait aux alentours des 270 dollars en moyenne, ce qui porte le prix d'achat de son bien immobilier à environ 785 000 dollars. Une opération pas réellement lucrative, puisqu'il vient d'annoncer sa revente pour « seulement » 7 BTC (environ 470 000 dollars), soit une perte nette de 40 % en dollars... mais une économie de l'ordre de x400 en BTC.

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En effet, la revente de cet appartement représente 2893 BTC de moins que le prix demandé lors de son achat, soit une marge bénéficiaire d'un peu plus de 190 millions de dollars au cours actuel du BTC (66 500 dollars environ), bien loin de la moins-value estimée à 330 000 dollars.

En 2015, j’ai acheté cette copropriété à Naklua, dans le nord de Pattaya, pour 2900 BTC. C’était le premier logement que je possédais de ma vie. (...) Hier, j’ai vendu ce condo pour 7 BTC. La vie doit continuer, et Pattaya me manquera. Wang Chun

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Un Bitcoin qui surperforme largement l'or

Cette histoire permet de rappeler quelques réalités simples au sujet du Bitcoin, souvent mises de côté lorsqu'on regarde son cours d'un peu trop près, comme par exemple sa performance remarquable de presque 25 000 % depuis 2015, alors que le cours de l'or affiche une hausse de 275 % sur la même période, pas très loin des 220 % du S&P 500.

De quoi relativiser en ces temps troublés, alors que les analystes tentent surtout de déterminer à quel niveau va se situer le prochain bottom du BTC, au point d'oublier les perspectives haussières plus optimistes émises en 2025 au sujet d'un prix qui pourrait atteindre 1 million de dollars d'ici quelques années.

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Une question de confiance qui récompense surtout les détenteurs les plus assidus, car le Bitcoin ne délivre aucune promesse de résultat, simplement une quantité limitée inscrite dans son code à 21 millions de BTC et l'espoir de voir ce modèle de rareté programmé s'imposer comme une référence face à l'augmentation incessante de la quantité disponible de monnaies traditionnelles.

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Source : Wang Chun

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