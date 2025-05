Accord trouvé entre la Chine et les États-Unis – Et si c'était une mauvaise nouvelle pour Bitcoin ?

La guerre commerciale opposant Pékin à Washington semblait hors de contrôle, jusqu’à la signature d’un compromis. Ce répit tarifaire pourrait avoir des conséquences inattendues sur les marchés, notamment sur le Bitcoin, dont la récente flambée pourrait avoir été nourrie par la montée des tensions entre les 2 plus grandes puissances économiques.

La Chine et les États-Unis signent une trêve dans leur guerre commerciale

L’arrivée de Donald Trump a marqué un tournant dans la politique des États-Unis vis-à-vis des cryptomonnaies, mais aussi dans les dynamiques commerciales mondiales, notamment en raison de la volonté de sa nouvelle administration d’augmenter drastiquement les tarifs douaniers.

La Chine n’a pas tardé à réagir, entrant dans l’escalade tarifaire initiée par Trump. Les 2 puissances se sont livrées à une surenchère, annonçant des droits de douane pouvant dépasser les 100 %. Cette confrontation pourrait profondément rebattre les cartes de la mondialisation, et certains économistes redoutent déjà une récession en Occident.

Or, il semblerait que les 2 principales puissances mondiales aient trouvé un accord temporaire. Ce matin, la Maison-Blanche a publié une note sur son site officiel annonçant la conclusion d’un compromis avec la Chine.

Extrait de la note publiée par la Maison-Blanche

Dans l’attente d’un accord durable, la Chine et les États-Unis s’engagent à suspendre temporairement une partie de leurs surtaxes douanières respectives pour une période initiale de 90 jours, tout en maintenant un taux résiduel de 10 %, et à lever certaines mesures tarifaires et non tarifaires prises au plus fort des tensions commerciales.

Concrètement, durant les 90 prochains jours, les États-Unis devraient ramener leurs droits de douane sur les produits chinois de 145 % à 30 %, tandis que la Chine abaisserait les siens de 125 % à 10 % sur les produits américains.

L'accord Chine-USA pourrait-il avoir un impact négatif sur le cours du Bitcoin ?

Le début de ce conflit a secoué les marchés, en particulier le cours du Bitcoin, passé de son sommet historique à 109 000 dollars le jour de l’investiture de Donald Trump à 74 500 dollars moins de 3 mois plus tard, une chute de 32 %.

Cependant, à mesure que l’escalade diplomatique entre Washington et Pékin s’intensifiait, le prix du BTC a connu une remontée impressionnante, franchissant à nouveau les 105 000 dollars, soit une hausse de 40 %.

Cours du Bitcoin contre le dollar depuis début 2025

Certains analystes estiment que, dans ce contexte d’incertitude, le Bitcoin a servi de valeur refuge et d’actif alternatif, notamment face aux risques croissants de complications dans les transferts internationaux. L’or a également bénéficié de cette tension géopolitique, atteignant un nouveau record à 3 500 dollars l’once.

Si cette analyse est juste, et que le Bitcoin s’est effectivement décorrélé du S&P 500 en tirant parti des tensions géopolitiques, alors un accord entre la Chine et les États-Unis pourrait bien marquer la fin de cette dynamique haussière.

Cependant, le rôle que jouera le Bitcoin dans les mois à venir reste difficile à prédire. En effet, l’or consolide depuis près d’un mois, le S&P 500 peine à franchir ses résistances et reste bloqué sous les 5 700 dollars, tandis que le BTC affiche une progression quasi continue depuis début avril.

Longtemps perçu comme un simple actif à risque, le Bitcoin semble aujourd’hui remettre en question cette étiquette.

À la lumière de la réaction du prix du BTC dans le contexte géopolitique et économique actuel, Bitcoin est-il en train de devenir une véritable valeur refuge ? Ou bien assiste-t-on à l’émergence d’un actif fondamentalement nouveau, encore inclassable, qui mériterait sa propre catégorie dans l’univers financier ?

Sources : Maison-Blanche, Trading View

