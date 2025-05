Le vice-président des États-Unis JD Vance interviendra à la plus grande conférence Bitcoin au monde

JD Vance, le vice-président des États-Unis, montera sur scène à Las Vegas dans quelques semaines, à l’occasion de la conférence Bitcoin 2025. Faisons le point sur cette annonce.

JD Vance prendra la parole à Bitcoin 2025

Du 27 au 29 mai prochain, BTC Inc organise Bitcoin 2025 à Las Vegas, la plus grande conférence Bitcoin (BTC) au monde. Lors de l’édition 2024 à Nashville, Donald Trump avait fait sensation en s’emparant à bras-le-corps du sujet crypto, afin de gagner des voix dans la course à la Maison-Blanche.

Cette année, c’est son numéro 2, le vice-président américain JD Vance, qui montera sur la scène principale de Bitcoin 2025 le 28 mai.

Dans une déclaration à Bitcoin Magazine, Brandon Green, le coorganisateur, a manifesté son enthousiasme quant à la venue du politicien :

C’est un moment historique pour Bitcoin. Nous sommes très honorés d’accueillir le vice-président à la plus grande conférence Bitcoin au monde. Le vice-président Vance est la voix d’une nouvelle génération qui valorise la liberté et qui, loin de craindre les nouvelles technologies, en est un pionnier.

À titre personnel, JD Vance détiendrait entre 250 000 et 500 000 dollars de BTC. En 2022, lors des gels de comptes bancaires et cryptos au Canada à l’occasion des manifestations du mouvement du « Convoi de la liberté », l’intéressé avait affiché une position pro-crypto, condamnant les décisions du gouvernement Canadien de l’époque.

Dans quelques jours, sa prise de parole sur la scène de Bitcoin 2025 devrait notamment s’articuler sur des questions de souveraineté et la manière dont Bitcoin pourrait jouer un rôle aux États-Unis.

Lors de l’écriture de ces lignes, le BTC s’échange à 103 800 dollars, stable au cours des dernières 24 heures.

