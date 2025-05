40 milliards de dollars : Aave bat un nouveau record et conforte sa place de leader

En dépassant le seuil symbolique des 40 milliards de dollars de liquidités, Aave réalise un nouveau record historique. Lumière sur cette étape marquante du leader de la finance décentralisée (DeFi).

Aave réalise un nouveau record de TVL

Lundi sur son profil X, le spécialiste des prêts et emprunts décentralisés Aave a partagé un nouveau record du protocole, à savoir le dépassement des 40 milliards de dollars de valeur totale verrouillée (TVL). Ainsi, le célèbre protocole de finance décentralisée (DeFi) insiste sur la performance, en rappelant qu’au début de l’année 2024, cette TVL était encore 4 fois inférieure.

En outre, d’autres chiffres clés peuvent être soulignés, comme son stablecoin GHO qui continue de progresser mois après mois. À ce jour, l’actif est capitalisé à 264,4 milliards de dollars.

Pour l’avenir, les équipes de la plateforme affichent leur optimisme, notamment grâce à des nouveautés en développement comme la V4 :

Avec des initiatives majeures comme Aave V4 et Horizon par Aave Labs, ainsi que les efforts continus de l’Aave DAO, il y a encore beaucoup à venir. Merci à tous les utilisateurs, constructeurs et partenaires d’utiliser Aave.

👨‍🏫 Tout savoir sur Aave, le leader de la DeFi

Plus largement, Aave est aujourd’hui le plus grand protocole de DeFi, et ce, toutes blockchains confondues. Même Lido ne parvient pas à faire mieux, alors même que ses validateurs sécurisent plus de 25 % de la blockchain Ethereum (ETH).

Toutefois, nous voyons que les chiffres de DefiLlama donnent des chiffres bien inférieurs à ceux avancés par Aave, recensant notamment une TVL d’un peu plus de 24 milliards de dollars :

Top 10 des plus grands protocoles de DeFi

Acheter facilement la crypto AAVE avec Binance

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

En réalité, cette différence vient du mode de comptage, puisque par défaut, DefiLlama ne comptabilise pas les dépôts issus d’emprunts dans les avoirs nets, évitant ainsi le double comptage. En effet, cette méthode peut être pertinente, car les statistiques peuvent être faussées lorsque l’on réalise des boucles empruntant des actifs que l’on redépose ensuite en collatéral.

Toutefois, l’inclusion des actifs empruntés dans le comptage permet effectivement de retrouver des chiffres similaires à ceux avancés par Aave. D’une manière ou d’une autre, cela n’empêche pas à l’application de battre son record historique (ATH) de TVL.

Si l’on fait fît du record du mois de décembre, son dernier ATH avait été de 31,59 milliards de dollars de TVL le 26 octobre 2021 :

Évolution de la TVL sur Aave

🔎 Quelle plateforme choisir pour acheter du AAVE ?

En parallèle, le token AAVE s’échange à 218,5 dollars lors de l’écriture de ces lignes, en baisse de 1 % sur les dernières 24 heures.

Malgré les excellentes performances du protocole, l’actif reste néanmoins à la peine, à l’image de nombreux altcoins au cours de ce bull run. Et pour cause, le dernier ATH du token AAVE remonte au 18 mai 2021, à près de 662 dollars.

Acheter facilement la crypto AAVE avec eToro

Publicité - Votre capital est à risque. D'autres frais s'appliquent. Pour plus d'informations, visitez etoro.com/trading/fees Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perdre de l'argent rapidement en raison de l'effet de levier. 51% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD avec ce fournisseur. Vous devez savoir si vous comprenez le fonctionnement des CFD et si vous pouvez vous permettre de perdre votre argent. Vous ne perdrez jamais plus que le montant investi dans chaque position. ( en savoir plus

Sources : X, DefiLlama

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital