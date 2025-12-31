310 milliards d'euros : la France empruntera une somme record en 2026

Alors que la dette française a atteint des sommets en 2025, la tendance ne va pas s'enrayer l'année prochaine. Les emprunts de l'Hexagone s'élèveront à 310 milliards d'euros en 2026, une somme record.

La France alimente sa dette à toute allure

En 2025, la dette française a atteint un triste record : 3 482 milliards d'euros, la pire de la zone euro. Le déficit de la France s'élève désormais à 117 % du PIB.

Et la tendance ne va pas s'infléchir immédiatement. L'agence France Trésor (AFT), qui gère la dette de l'État, a annoncé ce mardi que la France empruntera 310 milliards d'euros pour l'année 2026, un record. Ce seuil a été arrêté alors que la France ne dispose toujours pas d'un budget pour l'année 2026.

La France va émettre de nouvelles obligations à moyen et long terme (1 an et plus). En 2025, elle a emprunté 300 milliards d'euros. Par ailleurs, elle emprunte à un taux qui va croissant : le taux à 10 ans est passé de 2,94 % à 3,37 %.

Situation politique instable

Le mur de la dette française et les taux d'intérêt sont affectés par la situation politique de la France. Ayant enchaîné 4 premier ministres différents en l'espace d'une année – dont un qui s'est cassé les dents sur la thématique de la dette – la France n'a pas réussi à trouver un consensus en ce qui concerne son budget.

En retour, les grandes agences de notation ont abaissé la note souveraine de la France. En 2025, Fitch et Standard & Poor's ont fait reculer la France d'un échelon, alors que Moody's a considéré que les perspectives étaient négatives.

Avec une croissance peu enthousiasmante (+0,7 % en 2025 selon la Banque de France), le gouvernement n'a d'autre choix que de jouer sur la réduction des déficits. Une thématique explosive, qui a fragmenté les rangs de l'Assemblée.

L’augmentation historique du recours à l’emprunt en 2026 traduit ainsi un équilibre budgétaire devenu de plus en plus précaire. Tant que la croissance restera modérée et que les déficits ne seront pas durablement maîtrisés, la dette continuera de peser sur la crédibilité financière de la France.

Source : Agence France Trésor

