SMIC, électricité, DPE, cigarettes… Ce qui change pour les Français au 1er janvier 2026

L’année 2026 verra son lot d’évolution pour les Français. SMIC en hausse, évolution du DPE, gaz et électricité… Voici tout ce qui change au 1er janvier pour les particuliers.

Légère augmentation du SMIC

Le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) augmente de 1,18 % au 1er janvier. Cela fait passer la rémunération brute de l’heure de 11,88 euros à 12,02 euros.

Pour un salarié à temps plein, cela correspond à une hausse très mesurée : 17 euros net en plus par mois. La revalorisation n’est pas issue d’une décision politique mais du calcul de base du SMIC, qui évolue en partie avec l’inflation.

Autres évolutions en termes de salaires et gratifications : les fonctionnaires voient le minimum de traitement passer de 1801,74 euros à 1822,97 euros. Quant aux stagiaires, ils voient leur gratification horaire passer de 4,35 euros à 4,50 euros.

💡 A lire - L’épargne en Bitcoin est-elle une meilleure alternative à celle en euros ?

MaPrimeRénov' suspendue, DPE plus avantageux

Le Parlement n’ayant pas adopté de budget avant la fin de l’année 2025, le dispositif MaPrimeRénov' est suspendu. Le guichet d’aide du gouvernement, censé soutenir les rénovations énergétiques, est donc fermé pour l’instant.

Toujours dans le domaine du logement, le diagnostic de performance énergétique (DPE) a été modifié. Le nouveau calcul favorise désormais les petites surfaces chauffées avec des radiateurs électriques.

Cette évolution permet à 700 000 logements de quitter la catégorie "passoire énergétique" (DPE de F ou G). Il est estimé qu’il existe actuellement 5,4 millions de logements de ce type.

Téléchargez Bitstack et gagnez 5 € en Bitcoin avec le code CRYPTOAST5 *

* Après avoir épargné pour 100 € d'achat de BTC

Evolution des tarifs de gaz et d’électricité

En ce qui concerne les énergies, les utilisateurs de gaz verront le prix de leur abonnement augmenter de 13,10 euros sur l’année 2025. Le prix du kilowattheure diminue quant à lui, mais pas suffisamment pour compenser cette hausse.

Du côté de l’électricité, l’évolution est plus incertaine. L’on sait déjà que les CEE pourraient conduire à une flambée des prix d’électricité, selon l’inspection des Finances. Le gouvernement se veut cependant rassurant : il estime que les prix des factures devraient être stables en 2026 et 2027.

Un nouveau congé de naissance

Les futurs parents bénéficieront d’un congé de naissance plus avantageux. Le nouveau budget de la Sécurité sociale prévoit en effet un nouveau dispositif qui s’ajoute aux congés maternité et paternité.

D’une durée de un ou deux mois, il comprendra un niveau d’indemnisation plus élevé, qui n’a pas encore été fixé mais qui pourrait atteindre 70 % du salaire le premier mois. Les nouveaux parents pourront par ailleurs le prendre de manière fragmentée.

Forte hausse du prix des timbres

L’affranchissement voit ses prix augmenter fortement à partir du 1er janvier prochain. La lettre verte passe ainsi à 1,52 euro (1,39 euro actuellement) et le recommandé passe à 6,11 euros (5,74 euros actuellement).

👉 Dans l’actualité - 3 482 milliards d’euros – La dette publique de la France atteint un nouveau record

Cela correspond à une augmentation de tarifs moyenne de 7,4 % pour les affranchissements de La Poste. L’entreprise justifie cette hausse par la baisse constante du volume de courrier ces dernières années, qui réduit mécaniquement ses revenus.

Les prix des cigarettes augmentent pour certains paquets

Une nouvelle hausse des prix des paquets de cigarettes est à prévoir, pour certains paquets. Le but pour le programme de lutte contre le tabagisme est de faire passer le prix minimum à 13 euros d’ici à 2027. Les paquets concernés sont listés sur le site des douanes françaises.

Trade Republic : acheter des cryptos et des actions en 5 minutes

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.