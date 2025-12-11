La Banque de France relève sa prévision de croissance pour 2026 et 2027

La Banque de France rehausse ses prévisions de croissance pour l'année prochaine. Un petit signal de reprise dans un contexte économique tendu. A quoi peut-on s'attendre ?

La Banque de France plus optimiste sur la croissance

François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France, a annoncé aujourd’hui au micro d’Europe 1 de nouvelles prévisions de croissance. Lors de sa publication du 19 décembre, la banque centrale reverra ses chiffres en hausse.

Nous allons remonter un peu notre prévision de croissance pour cette année et pour l’année prochaine. Nous étions à 0,7% pour cette année, à 0,9% pour l’année prochaine.

On ne sait pas encore quels seront les nouveaux chiffres de la Banque de France. L’Insee et le gouvernement avaient déjà tous deux relevé leurs prévisions. Ils tablent sur une croissance d’au moins 0,8% pour l’année 2026.

Résilient, mais pas suffisant

François Villeroy de Galhau souligne que cette résistance de l’économie française éloigne le spectre de la récession, mais qu’on ne peut pas parler de reprise réelle de l’économie :

Evidemment, même si on allait à 1 % [de croissance], ça ne suffit pas. C’est résilient, mais non suffisant.

Le gouverneur de la Banque de France souligne le rôle de l’incertitude économique, qui pèse depuis des mois sur les investissements français :

Si on arrivait à sortir avec une stratégie budgétaire et une stabilisation politique, on peut espérer gagner 0,2 % [de croissance].

Une situation précaire tout au plus

Ces chiffres bien maigres montrent que la France a été forcée d’abaisser ses attentes. La Banque de France se réjouit en effet d’une progression potentielle de 0,1% de croissance, face à un mur de la dette autrement plus solide.

La dette publique (Maastricht) atteignait en effet 115 % du PIB au second trimestre 2025. Cela veut dire que pour chaque point de croissance réelle, l’endettement net supplémentaire dépasse les 5 points de PIB. Parler de « résilience » est donc un euphémisme.

Certes, la stratégie budgétaire semble sortir de l’impasse, alors que les députés ont voté pour le plan de financement de la sécurité sociale hier. Mais la situation budgétaire de la France reste catastrophique et ne sera pas redressée avec une progression si maigre de la croissance.

Source : Europe 1

