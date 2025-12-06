Suspension des virements bancaires pour les fêtes de Noël — entre mythe et réalité

Chaque année à la même époque, le spectre d’une suspension des virements bancaires pour la période de Noël fait trembler les réseaux sociaux. Une réalité qui nécessite tout de même quelques clarifications, et qui met également en lumière la disponibilité sans équivalent des cryptomonnaies et autres stablecoins.

Virements interbancaires suspendus entre le 25 et le 28 décembre

Le système bancaire traditionnel ressemble plus à un système de verrouillage qu'à une véritable organisation destinée à permettre une circulation fluide et ouverte de l'argent, largement renforcé par le déterminisme monétaire imposé aux populations des différentes juridictions mondiales avec les monnaies locales.

En effet, leurs clients ne peuvent pas disposer librement des fonds qu'ils détiennent au-delà de certains montants et ils doivent parfois patienter tout un week-end avant de voir un virement standard interbancaire arriver sur leurs comptes en banque, dans le cas où un jour férié ne vient pas rallonger encore un peu plus cette échéance.

✍️ Qu'est-ce que le Bitcoin (BTC) ? Tout savoir sur la 1ère cryptomonnaie au monde

Une dernière situation qui intervient chaque année à la période de Noël, lorsque la Fédération bancaire française annonce la fermeture des systèmes de règlement des paiements, opérés par la Banque Centrale Européenne (BCE), programmée pour 2025 entre le 25 et le 28 décembre.

4 jours sans virements qui ne manquent pas de faire réagir au moment où les Français dépensent des fortunes. Pourtant, cette année sera bien différente puisque depuis le mois de janvier les virements instantanés sont obligatoires et gratuits dans toutes les banques, et cela 24 h sur 24 et 7 jours sur 7.

Seuls les virements standards interbancaires sont impactés. En effet, les services de virement instantané, comme « Wero » par exemple, restent opérationnels durant les périodes de fermetures des systèmes de règlement. Les virements internes (payeur et payé) dans la même banque fonctionnent également. Fédération bancaire française

50 € de BTC offerts avec le code FINST50 après 5 000€ tradés en novembre*

Un problème qui ne concerne pas les cryptomonnaies

Malgré tout, l'Europe reste une zone assez fluide au niveau de ses opérations bancaires, en comparaison d'autres pays comme les États-Unis où les milliers de banques disponibles doivent composer avec une infrastructure reposant sur des juridictions fédérales et étatiques qui peuvent se parasiter.

Un schéma à l'origine de frais importants — parfois plusieurs dizaines de dollars — pour des opérations de transfert classiques sans dimension transfrontalière, avec des délais qui peuvent s'étaler sur 48 heures sans prendre en compte les périodes de fermeture.

🗞️ APL, taxe foncière, virements bancaires... Qu'est-ce qui change en octobre pour les Français ?

Autant de complexités et de frictions qui laissent imaginer le potentiel de développement des stablecoins, disponibles à toutes heures en impliquant des frais de tout au plus quelques dizaines de centimes, tout comme le Bitcoin, avec une valeur ajoutée de décentralisation et d'absence de censure.

On comprend mieux pourquoi certains acteurs bancaires tentent actuellement de leur barrer la route, afin de conserver leur mainmise sur ce secteur, pendant qu'un consortium de 10 banques européennes s'organise dans le même temps pour lancer un stablecoin en euro conforme au règlement MiCA, prévu pour début 2026.

Profitez d'offres exceptionnelles sur Bybit EU

Source : Fédération bancaire française

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.